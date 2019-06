'Malo će se današnjih hitova slušati za 30 godina'

Ako postoji osoba čije je ime udomaćeno u svakom našem domu, koje je svehrvatsko na onaj najpozitivniji način, rekli bismo da je to svakako Sanja Doležal.

Brojni su i već podosta puta opjevani i opisani razlozi zašto je nekadašnja pjevačica Novih Fosila autentični all-croatian. Dobar izgled za koji će teško neki muškarac reći ‘nije moj tip’ a rado se s njim poistovjetiti i u njemu uzore tražiti gotovo svaka Hrvatica. A u kombinaciji s tim dinamična osobnost na sceni, život bez afera privatno. Svojedobno je veliku pozornost privukla i novinska priča o vezi s ponajboljim našim košarkašem svih vremena, Draženom Petrovićem koja nije potrajala no ostala je u sjećanju jer, ponovo, dvije osobe s pozitivnijim imidžem teško je pronaći. Kako tada, sredinom 80-ih, tako i danas. Sanja Doležal uvijek je imala simpatiju javnosti, bila je i ostala personifikacijom pozitive, glazbena zvijezda bez afere i bez nametanja. Novim fosilima, kako je i sama jednom prilikom izjavila, donijela je mladost i veselje, novu energiju u bend koji je prerano napustila Đurđica Barlović, s unikatnim glasom za koju Sanja u istoj rečenici kaže da je bila sto puta bolja pjevačica. Uz sve drugo bend je s njome dobio i prepoznatljivost s kojom je za kratko vrijeme stigla i nevjerojatna popularnost. Jedan, barem izvana, savršen život ipak je poremetila smrt supruga Nenada Šarića, također nekadašnjeg Fosila.

Foto: Josip Regović/Pixsell

Sa Šarićem Sanja Doležal ima dvoje djece, Leu i Luku. Kći je u Londonu, gdje studira jazz, a sin u Zagrebu studira matematiku. Tako je Sanja Doležal uspješno savladala izazove samohrane majke. Jedna od ljubavi koje ne nestaju jest odmor u vikendici na Mrežnici koju smatra drugim domom. I danas puno nakon godina nakon najveće popularnosti nije se puno promijenilo. Sanja i dalje njeguje dobar izgled, njezina svestranost zamijenila je pjevanje. Prije pjevačke karijere snimala je i reklame. No, posljednjih godina činjenicu da je objektiv voli daleko više od drugih koristi za nešto bitno drugačije. Vodila je talk show na RTL-u, na najgledanijoj HRT-ovoj emisiji Dobro jutro, Hrvatska bila je domaćicom, danas na IN magazinu Nove TV dijeli s gledateljima još jedan svoj veliki životni interes – kuhanje. Za napraviti intervju sa Sanjom Doležal i ne treba neki poseban povod, no Sanja je još jedna poznata osoba koja je novu karijeru pronašla u kuhanju pred kamerama. U IN magazinu Nove TV ima svoju rubriku “Kuhanje je IN” gdje priprema jela na temelju mahom starih obiteljskih recepata, pa je to neki neposredan povod. Ali ne i jedini.

Zašto gledatelji toliko vole gledati kulinarske emisije, čini nam se da se njima mogu mjeriti jedino kvizovi?

Mogu odgovoriti samo zašto i sama volim pogledati kulinarske emisije i rubrike. Opuštenost, kreacija i prilika da mi koji volimo papati i kuhati naučimo nešto novo ili dobijemo ideju kako da isprobamo nešto novo u svojoj kuhinji. I sama sam oduvijek voljela pogledati emisiju takvog tipa na televiziji, često sam isprobavala neke nova jela u svojoj kuhinji. Kuhanje me opušta i veseli, pogotovo kada nešto uspije i razveseli obitelj ili prijatelje.

Imate li ambiciju da rubriku u IN magazinu pretvorite u emisiju?

Uvijek ima ideja kako bi se na zabavan i ležeran način mogla napraviti emisija s naglaskom na kulinarstvo. Ideja mi nikad ne nedostaje. Koncepcija In magazine je upravo lifestyle mozaična emisija u kojoj je kulinarstvo kao dio našeg života nezaobilazno.

Foto: Nova TV

U tom smislu zanimljivost je da je Karmela Vukov-Colić studio HRT-a zamijenila kulinarskom emisijom na drugoj televiziji. Je li to neki trend, zašto ljudi vole vidjeti poznatu osobu na televiziji za štednjakom?

Karmela već dugi niz godina na društvenim mrežama ima svoj uspješan blog, voli kuhati i izvanredno kuha. Mislim da se gledatelji lako identificiraju s osobama koje nisu nužni profesionalni kuhari, jer kuhaju prede kamerama onako kako to rade i kod kuće. Većina mojih dragih prijateljica koje nisu profesionalne i školovane kuharice, kuhaju izvanredno.

Biste li opet prihvatili drugačiji televizijski angažman poput onog kakvog ste imali u Dobro jutro, Hrvatska? Ili možda nešto sasvim drugačije?

Unazad 25 godina na televiziji sam radila različite formate, većina njih me jako veselila, i svaki novi format doživljavam kao novi izazov. Sretna sam zbog toga, jer čovjek uči dok je živ. Televizija je moj odabir još od početka devedesetih godina, dobro se osjećam pred kamerama i u studiju se osjećam kao doma.

Kuhate već 30 godina. Kako se postaje dobrim kuharom, koje su osobine i vještine nužne?

Mislim da je prije svega presudna ljubav prema hrani. Počela sam kuhati vrlo rano, a svakodnevno ulaskom u brak i dolaskom djece. Dobar je kuhar onaj koji kuha sa strašću, a vrhunski onaj koji uz strast ima i vrhunsko obrazovanje.

Imate li omiljeni recept? Što najviše volite kuhati?

Volim kuhati sve, najviše slana jela, jela na žlicu, starinska prema receptima moje mame i bake.

Kći vam je veganka. Što o tome mislite, je li to zdravo ili nije? Koliko je naporno u istoj kuhinji spremati dvije vrste kuhinje?

Kada je moja kćer prije 3 godine iz uvjerenja i ljubavi prema životinjama odlučila postati vegetarijanka, pa veganka, podržala sam je u tome. Uz nju i zbog nje učila sam puno o tome, i moram priznati obogatila i svoj jelovnik mnogim namirnicama o kojima prije nisam ništa znala. Kako ne živi sa mnom već dvije godine, sama si kuha, ali kad dođe kući, ja bez problema prilagođavam jelovnik. I sama nastojim jesti više povrća i žitarica, iako još nisam spremna odustati od mesa.

Foto: Josip Regović/Pixsell

Gdje nabavljate namirnice? Je li uopće moguće danas nabaviti doista organski uzgojeno povrće, meso s farme koje potječe od pravilno uzgojenih životinja?

Danas se zahvaljujući internetu lako informirati o proizvođačima koji uzgajaju zdravo voće i povrće, puno je malih proizvođača koji nude svoje proizvode. Imam svoje izvore, imam mesare koji uzgajaju ili nabavljaju meso domaćih životinja uzgojenih na farmama, a s obzirom da sam veći dio godine na selu, od svojih prijatelja nabavljam domaća jaja i piliće.

Čime se još u životu bavite osim rubrikom u IN magazinu? Nedostaje li vam pjevanje?

Televizija mi je već godinama osnovni posao i to mi u potpunosti odgovara. S fosilima povremeno nastupam svuda po regiji, ali nikako tempom kao što je to bilo prije. Vesele me koncerti, i zadovoljavaju strast i ljubav prema glazbi.

Nedavno smo gledali Euroviziju. I sami ste nastupali na tom natjecanju. Jeste li ga gledali ove godine i što mislite o njemu, koliko se promijenilo?

Gledala sam Euroviziju, kao i svake godine. Vrhunski isproducirana i osmišljena televizijska emisija . Mnogo se toga promijenila od 1987. Godine kada sam s Novim fosilima osvojila 4. Mjesto. Tako mi se čini da je danas show, spektakl postao važniji od same pjesme. Gledanost Eurovizije pokazuje da i danas ljudi prate i vole taj spektakl.

Kako ocjenjujete glazbenu scenu danas?

Zahvaljujući tehnologiji, glazbena scena je danas raznovrsnija nego ikad. U Hrvatskoj ima jako puno izvanrednih pjevača i instrumentalista, više nego ikad. Nekako mi se čini da je puno manje dobrih autora, pjesme su postale potrošna roba kao i mnogo stvari u našim životima. Ne znam koja će se od današnjih aktualnih pjesama slušati i za 30 tak godina. Bojim se, malo njih.

Jeste li u kontaktu s bivšim kolegama iz Fosila? Bi li vas zainteresirao još jedan zajednički koncert?

Naravno da smo u kontaktu, prije svega smo dobri prijatelji, a i dalje radimo zajedno.

Jeste li zaljubljeni? Vidite li se ponovo u braku?

Nisam zaljubljena i ne razmišljam o braku.

Održavate i dobar izgled. Koliko se njemu posvećujete i gdje je vaša tajna?

S obzirom na to da premalo posvećujem pažnje izgledu, mislim da sam blagoslovljena dobrim genima. Iako, zbog godine proizvodnje, mislim da se moram početi više brinuti o tome, prvenstveno zbog zdravlja. Zato se već mjesecima pripremam, za sada psihički na početak vježbanja.

Foto: Josip Regović/Pixsell

Što bi bio vaš savjet kako se najbolje opustiti?

Svatko mora naći svoj način kako se opustiti. Za mene je to priroda, dobra knjiga i čaša crnog vina.

Ide ljeto, koju ste zadnju dobru knjigu pročitali a da je možete preporučiti?

Za rođendan sam od sina dobila tri knjige povjesničara Hararija,pri kraju sam prve, pod nazivom Kratka povijest čovječanstva. Toplo preporučam i veselim se što ću ovo ljeto pročitati i druge dvije.