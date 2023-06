Maja Šuput pokazala što se događa iza kulisa snimanja 'Supertalenta': 'Otkrit ću vam tajnu'

Ovog tjedna počelo je snimanje nove sezone "Supertalenta" Nove Tv, a Maja Šuput pokazala je na svom profilu na Instagramu dio atmosfere sa snimanja.

- Mi smo po cijele dana na snimanjima za Supertalent, sad je pauza i to vam otprilike izgleda ovako. Ogromna prostorija za šminku, a sad ću vam pokazati što dečki rade i nemaju pojma da ću ući. Dakle, Mešin, Frano, Bilman i Fabijan - tiha misa je kod njih. Znači, oni apsolutno odmaraju nakon ručka. Sada ćemo vidjeti što radi Martina Tomčić. Ok, nakon što sam protjerana od Martine Tomčić, ulazimo u veliki, veliki sektor makeupa gdje ljudi pomno rade svoj posao, kartajući uno. A Grubnić samo nadgleda jel su karte lijepe. Jedine dvije djevojke koje rade, rade moju glavu. To ću imat u emisiji i to rade već tjedan dana i vjerojatno ću ja reći da mi se ne sviđa. Uglavnom, tako to izgleda, idem dalje. A ovo su sve moje kose, da vam otkrijem tajnu!, ispričala je Maja u snimci.

Foto: Instagram

U odličnom raspoloženju, oduševljenju, čuđenju, smijehu i suzama protekao je prvi audicijski tjedan Supertalenta! Pozornica je gorjela od izvanrednih talenata, a potraga za iznimnim izvođačima nije gotova jer audicije još uvijek traju, pa novi tjedan donosi brojna iznenađenja i vrhunske točke.

U prvom tjednu audicija žiri i publika vidjeli su niz zanimljivih nastupa i svjedočili nevjerojatnim talentima, a već su podijeljeni i prvi zlatni gumbovi! Pojedinci su toliko oduševili žiri da su osvojili zlatnu ulaznicu za polufinale showa, a osim toga dogodila su se i neka iznenađenja zbog kojih nisu samo članovi žirija ostali bez teksta, već i sami kandidati. U prvom je tjednu bilo impresivnih točaka - od glazbe i plesa koje publika uvijek s obožavanjem prati, do rijetkih talenata kao što su tijeloglazba, beatboxanje usnom harmonikom, umijeće friziranja, kao i vrlo neobični i specifični načini sviranja glazbenih instrumenata.

Među brojnim kandidatima koji su se dosad predstavili našli su se Ana i Marko, koji su pokazali svoj jedinstven talent - tijeloglazbu. Osim što su zaokupili pažnju žirija, pokazali su nešto novo i rijetko viđeno u svijetu talenata.

"Za mene je ovo baš cjelovit nastup koji tek daje naslutiti što vas dvoje sve možete… Ja unaprijed mogu pretpostaviti ili sanjati u kojem smjeru bi to išlo dalje“, rekla je Martina.

Proteklog tjedna upečatljiv je bio i nastup talentirane Dragane koja demonstrirala umjetnost frizure. Žiri se iz prve ruke uvjerio da nema toga što Dragana ne može učiniti s kosom, a njezina je kreativnost prštala upravo na pozornici Supertalenta. Ona je sve u studiju zaintrigirala svojom posebnom tehnikom friziranja, a na pozornici joj se u ulozi modela pridružio Davor Bilman kojega je pretvorila u svoje novo remek-djelo. Draganina umjetnička vizija ostavila je članove žirija bez riječi, pokazujući da frizure doista mogu biti umjetnost.

"Ja volim ocijeniti početno stanje i onda promjenu koju ste vi napravili. Vaše početno stanje bilo je zaista dobro, Davor je specifičan, a to što ste s njim uspjeli napraviti je zaista supertalent“, zaključio je Fabijan.

Žiriju se predstavio i simpatični Hrvoj, koji ih je prvo osvojio svojom zaraznom osobnošću, a zatim počastio originalnim zvukovima beatboxa na usnoj harmonici, dok je čuđenje među njima izazvao osebujni glazbenik Mikko koji putuje svijetom pokazujući svoj talent vrlo specifičnog sviranja flaute.

Pozornicu su već dotaknuli izvanserijski izvođači, a žiri s nestrpljenjem iščekuje preostale neotkrivene talente koji će se predstaviti do kraja audicija.

