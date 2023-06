Na međunarodnom turniru u Makarskoj Frajle pjevale i družile se sa svjetskom teniskom elitom

Sportove oduvijek volimo, bodrimo igračice i igrače, navijamo, a prava snaga nastaje onda kada se ljudi udruže i podržavaju, pogotovo žene, smatraju članice glazbene senzacije The Frajle koje su sudjelovale na otvorenju i izvlačenju ždrijeba na međunarodnom teniskom turniru Makarska Open WTA, a na gala večeri zapjevale su sportašicama i uzvanicima koji vole ovaj bijeli sport. Nataša Mihajlović, Jelena i Nevena Buča također su oduvijek sportskog duha. Iako reket zasad nije bio njihov izbor, rado će pogledati teniski meč. Nevena je trenirala košarku, Jelena rukomet, a Nataša ljubav prema plivanju iskazuje svakog ljeta kad prepliva Dunav u Novom Sadu.



Na turniru su The Frajle upoznale i najpoznatiju pijanisticu na svijetu Lolu Astanovu, američko-rusku glazbenicu rodom iz Uzbekistana, koja je također sudjelovala na gala večeri.

- Sve što je odsvirala zvučalo je fenomenalno. Lola divno izgleda. Imale smo priliku upoznati se, podružiti se i razmijeniti neke glazbene ideje s njom, kažu Frajle koje su u svom nastupu podigle publiku na noge izvedbom hitova "Meni trebaš ti", "Noćas je moje vino" i "Simply the best" koju su posvetile svi sudionicama turnira i egipatskoj pobjednici Mayar Sherif.



Kratak boravak na Jadranu omiljene glazbenice i ambasadorice dobre zabave iskoristile su i za kupanje i punjenje baterija.

- Jako volimo Jadran i dosta vremena provodimo ondje. Imamo puno prijatelja u Splitu i Makarskoj. Volimo doći prije turističke sezone kad nema gužve da se možemo odmoriti. Tijekom ljetne turneje po obali uvijek u stankama između koncerata odemo na neki hrvatski otok, kažu The Frajle koje vole različite morske zabave. Nataša voli puno plivati i istraživati prirodu, Jelenu oduševljavaju zanimljive destinacije i atraktivne plaže, a Nevena je sklonija mirnim uvalama gdje skuplja inspiraciju, čita knjige, stvara nove pjesme, a ima i jednu neispunjenu želju.



- Uglavnom pecam na rijekama i jezerima, ali voljela bih se upustiti u morsko ribarenje. Te tehnike su potpuno drugačije. Velika mi je želja jednom otići u lov na tune, kaže Nevena Buča koja sa sestrom Jelenom i trećom Frajlom Natašom Mihajlović nastavlja ispunjen kalendar nastupa u mjesecima pred nama, a na jadransku se obalu vraćaju 14. kolovoza kad nastupaju u Kastavu.

