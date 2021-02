Maja Šuput objavila novu fotografiju s ultrazvuka i zaključila: Pametno mamino

Maja Šuput još malo vremena dijeli od termina za porod njezinog prvog djeteta, a dok iščekuje prvi susret sa sinom pjevačica je podijelila na Instagramu novu fotografiju s ultrazvuka na kojoj maleni drži prste na licu i napisala je: - Baš sjedim nešto i razmišljam. Pametno mamino. Ovaj tjedan sretnu vijest da očekuju prinovu podijelili su i Korana Gvozdić i njezin zaručnik Ivan Šarić, a Maja im je uz čestitku napisala da se bilježi za prvi spoj ako dobiju curicu.

O imenima za svog sina Maja i njezin suprug Nenad Tatarinov već su dobro razmislili i odlučili kako sinu neće dati domaće i tradicionalno ime.

- Strana imena nas zanimaju. To čak i nije tajna. Jednostavno me domaće ne interesira. Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve, tako da ćemo uz njegovo razvaliti neko moćno ime. A ne kad dođemo negdje i moj muž onako kaže 'Nenad'. Pa zašto? Tako lijep čovjek s takvim imenom. Smatram da s imenom obilježiš to djetetovo neko razdoblje, tinejdžersko, školsko kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad klinci više nisu normalni, tuku se. Zamisli da dam djetetu neko ime, da ga uvalim u probleme, pa da mi cijeli život govori: 'Jesi li morala?' - rekla je u razgovoru za IN Magazin.

Foto: instagram