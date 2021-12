Maja Šuput o najneugodnijim trenucima: 'Grudi su mi ispale pred 3200 ljudi, mamom i tatom u prvom redu'

Pjevačica Maja Šuput bila je gost u serijalu 'Fakap' kojeg vode Mia Kovačić i Ida Prester. Maja je voditeljicama otkrila neke svoje najneugodnije životne trenutke. Jedan od njih bio je vezan i za prosidbu.

- Prvo mi pada na pamet kad sam uspjela zeznuti vlastitu prosidbu. Muž me odlučio zaprositi u Bangkoku, bili smo na odmoru. Rezervirao je restoran na 64. katu, gleda na cijeli Bangkok, dogovorio se s njima da će me zaprositi. Taj restoran ima bijela svjetla koja gledaju prema dolje, a on je dogovorio s njima kad će me zaprositi da prvi put okrenu na crveno i prema nama. Dogovorio je i šampanjce i buket. Restoran je bio pun. I u nekom trenutku, ja ne znam kaj će se dogoditi, vidim tamo neka žena svira violinu. A baš je bio konobar za našim stolom, a ja njega pitam kaj se događa, a ovaj kaže, nekoga će se zaprositi - ispričala je Maja u serijalu i dodala da je neznajući da je organizirano za nju Nenadu rekla da joj se takav tip prosidbe uopće ne sviđa, a on je morao sve otkazati, pa ju je nakon toga zaprosio na Maldivima.

Dodala je i da je sudjelovala u predstavi 'Footloose' te da joj se otkopčala haljina iz koje su joj ispale grudi pred 3200 ljudi.

- Glumim ja u predstavi Footloose. Imam glavnu ulogu vježbam k'o konj...Znači, mjesec dana od jutra do mraka. Prva sam u dvorani, zadnja izađem, mrtvi profesionalac. Odradim predstavu pred 3200 ljudi u Ciboni. Premijera, mama i tata u prvom redu, ne mogu vjerovati da sam sve izvela bez greške. I ide zadnji ples i meni se otkopča haljina i ispadnu mi grudi. Cijele, pred 3200 ljudi, prijateljima i mamom i tatom u prvom redu - prisjetila se je Šuput.

VIDEO Marko Grubnić u društvu Momčila proslavio rođendan: Zagrebom prošetao u neobičnoj kombinaciji