Nakon duže stanke na Novu TV se vraća poznato lice: 'Mislila sam kako televiziju ostavljam zauvijek iza sebe'

Najdugovječniji i najgledaniji lifestyle magazin, IN magazin Nove TV i tijekom nadolazećih blagdana donosi niz prigodnih tema punih optimizma, intervjua i posebnih priloga s božićnim i novogodišnjim ugođajem u posebnim specijalima na Badnjak i Staru godinu.

Redakcija IN magazina pod vodstvom glavne urednice Ivane Mandić i dnevne urednice Svjetlane Matić pripremaju zabavne emisije dužeg trajanja no uobičajenog, a lifestyle i showbiz minute ovih blagdana donose i neke sadržajne novosti. Jedna među njima je i nova rubrika pod nazivom ''Sasvim opušteno''.

Josipa Pavičić na Novu TV donijet će ekskluzivne intervjue s osobama koje možda i nisu toliko često na ekranu, ali imaju priču koju dolaze ispričati u jednom opuštenom i ugodnom razgovoru samo ispred kamera IN magazina.

''Mislila sam kako televiziju ostavljam zauvijek iza sebe. Još jednom sam potvrdila kako "nikad ne reci nikad" itekako ima smisla. Bez obzira kojom se vrstom 'javnog posla moj gost u ''Sasvim opušteno'' bavio, pokušat ću ga gledateljima predstaviti kao čovjeka. Jer čovjek je čovjek, zar ne? Svi smo mi ljudi koji u sebi nose svoje boli i radosti, imamo talente i sposobnosti, poraze i pobjede, različito razmišljamo i u različito vjerujemo i baš je u toj različitosti naša posebnost. Iako drugačiji, ipak imamo jednu zajedničku poveznicu, svi težimo tome da pripadamo, volimo i da budemo voljeni. Jesmo li pjevačica, glumica, spisateljica ili političar, ta spomenuta težnja u nama ostaje nepromijenjena. "Sasvim opušteno" će biti nešto sasvim drugačije... Godine života ispunjene različitim iskustvima uspona i padova nose zrelost, kako privatno tako i poslovno. Usudila bih se izreći kako je i meni ta zrelost donijela mnogo mudrosti i spremnost da svoju mentalnu i emocionalnu širinu i dubinu primijenim u svojim intervjuima. Umjesto tračeva i 'žutog nagađanja', gledateljima ću pružiti minute u kojima će moji gosti samo govoriti svoje istine o sebi i tako nam dopustiti da ih upoznamo s one 'druge strane'. S puno topline, emocije i nježnosti ući ćemo dom naših gledatelja, a vjerujem i u njihova srca'', izjavila je Josipa.

Prvi intervju gledatelji imaju priliku pogledati na Badnjak, a u njoj će Josipa ugostiti svećenika Tvrtka Baruna, dok na Staru godinu njezina gošća bude Danijela Martinović koja će u ekskluzivnom razgovoru otvoreno govoriti o recentnim događajima u svom životu.

Renata Končić Minea će pak tijekom blagdana iznenaditi i jednu obitelj u Majskim Poljanama, pa će tako u prvoj epizodi ''IN vrt'' s profesionalnom ekipom, koja se bavi hortikulturom, ispuniti najveću želju jedne umirovljenice. Dvorište Dječjeg vrtića u Glini također će biti uređeno zahvaljujući Minei i ovoj ekipi koja će kroz rubriku ''IN vrt'' pripremiti brojna iznenađenja i tijekom 2022.godine. Ne propustite se opustiti uz nove epizode ''Skrivene kamere'' sa Slavkom Sobinom, ekskluzivne intervjue i zabavne i emotivne minute IN magazina tijekom nadolazećih blagdana.

