Slavni glazbenik završio u bolnici, stavljen je u induciranu komu i priključen na respirator: Stanje je ozbiljno

Pjevač najpoznatijeg klasičnog multinacionalnog kvarteta Il Divo, Carlos Marín (53) stavljen je u induciranu komu nakon prijema u bolnicu u Manchesteru, prenose svjetski mediji. Kako navode, Carlos je imao probleme s razinom kisika, ali ostale informacije o bolesti nisu poznate. Priključen je na respirator i njegovo stanje je ozbiljno. Ova vijest stigla je nekoliko dana nakon što je Il Divo otkazao nastavak svoje turneje u Ujedinjenom Kraljevstvu do 2022. godine zbog bolesti, no nisu otkrili detalje.

-Izuzetno nam je žao zbog naših obožavatelja, ali veselimo se povratku na turneju u novoj godini i vidjeti vas sve idućeg Božića- stoji u priopćenju.

Foto: JE1 Multi-Platinum International Quartet IL DIVO Headlines Limited Engagement at The Venetian Las Vegas Featuring: IL DIVO Where: Las Vegas, Nevada, United States When: 02 May 2017 Credit: Judy Eddy/WENN.com

Inače, Il Divo je megahit crossover grupa koja se proslavila milijunima prodanih albuma, hitovima na prvim mjestima svjetskih top ljestvica, a u svojoj kolekciji imaju mnogobrojne zlatne i platinaste nagrade. Smatraju se pionirima 'popere', a prodali su preko dva milijuna karata za svoje koncerte diljem svijeta. Priliku ih je imala slušati i publika u Hrvatskoj, a Carlos tada nije skrivao da je očaran ljepotom Hrvatica.

-Zagreb je predivan, ali žene su nevjerojatne. Takva ljepota ne viđa se svaki dan. Samo zbog njih mogao bih živjeti kod vas- rekao je Carlos tada, a s njim su se složili i kolege. Sastav Il Divo postoji od 2003. godine, a spojio ih je Simon Cowell.

