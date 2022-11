Maja Šuput: Mrzim kućanske poslove i uvijek sam molila Boga da mogu dovoljno zaraditi kako bih platila nekog da mi čisti

Maja Šuput jedna je od naših najpopularnijih pjevačica i osim nastupima zaokupljena je i sudjelovanjem u žiriju Supertalenta, a ima i svoju liniju kozmetike za bebe i nedavno je predstavila i igračku kojoj je dala svoj glas - Seku sveznalicu. U sve većoj popularnosti uživa i njezin sin Bloom, a Maja je ispričala kako joj to govore i sami obožavatelji.

- Možda sam se više šokirala što mi ljudi prilaze i govore da me prate na Instagramu zbog sina ili kada kažu da su njegovi obožavatelji. To nikako nisam očekivala... - iskreno je priznala u intervju za Story. Otvoreno je rekla i kako nije tip za kućanske poslove i ispričala je kako ima pomoć.

- Imamo gospođu koja nam pomaže, a da budem iskrena, oduvijek imam nekoga tko mi pomaže. Nikada nisam bila domaćica i nikada me to nije zanimalo. Iz dna duše mrzim kućanske poslove i uvijek sam molila Boga da mogu dovoljno zaraditi kako bih platila nekog da mi pegla i čisti. Otkad znam za sebe to nisam voljela, a ni dobro radila. Jedino sam u vrijeme korone, kada mi je bilo dosadno, i to radila, a muž mi je rekao da sam to radila dosta ofrlje. Kuhati ne znam, a volim najviše na svijetu jesti, ali i da mi je uvijek sve čisto. Gospođa koja nam dolazi puno nam pomaže jer uz moj i suprugov tempo, dijete i sve ostalo jednostavno ne bismo sve to stizali. - otkrila je pjevačica. Na pitanje o tome kako se zamišlja kao svekrva jednog dana članica žirija Supertalenta je rekla da o tome uopće ne razmišlja i dodala je:

Što, on bi se trebao ženiti sa 15 godina? Plaši me sama pomisao na to da bi on jednog dana imao curu zato što želim ostati ‘the only one’... Ne mogu zamisliti ni to da će on jednog dana izlaziti. On je još beba.

