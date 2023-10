Maja Šuput i Davor Bilman posvađali se u emisiji, ona mu poručila: 'Podrapat ću te noktima'

U nedjelju je emitirana još jedna audicijska emisija Supertalenta, a gledateljima su se predstavili različiti talenti. Pao je i jedan zlatni gumb, a poznati članovi žirija publiku su zabavljali na svoj već poznati način. No, ovoga puta došlo je i do jedne svađe. Naime, Maja Šuput i Davor Bilman imali su napetosti u svom odnosu nakon nastupa Brune Tomašića, gledateljima poznatog kao Anđe iz Noćne more Željka Malnara.

Tomašiću ovo nije prvi dolazak u emisiju, a do sada se već predstavio s nekoliko talenata. Ovoga puta predstavio je talent gašenja svijeća umom, a njegov performans baš nije išao po planu. Nakon nastupa članovi žirija davali su svoje mišljenje, a Maja i Davor su se posvađali pred kamerama.

- Od svih budalaština koje si dosad ovih godina izveo… - komentirala je Maja, a zatim ju je Davor pitao:

- Kak’ to možeš nazvati budalaštinom?

No, Maja ga je ignorirala i ponovno se obratila natjecatelju.

- Od svih budalaština na svijetu, i od svega što ti je moglo pasti na pamet, od svega na kugli zemaljskoj, kak’ ti ovo padne na pamet? - pitala ga je, a Bruno je kratko rekao da jednostavno.

- Ja se slažem da je ovo bilo glupo za poludjet’ - krenula je opet Maja, no Davor se nije složio. Maja se potom okrenula i rekla:

- Pa čekaj da kažem, pa nemoj mi, šuti! - i tako nasmijala žiri.

- Ja mislim da se on samo došao našaliti, on nije došao proć’, neki su se smijali i to je to - nastavila je, a Davor joj je opet upao u riječ: "Ne, ne, ne!".

Ovo njegovo upadanje u riječ Šuput je izbacilo iz takta pa se zaderala.

- Ma ne ulijeći mi u rečenicu, podrapat ću te ovim noktima! -poručila mu je i nasmijala publiku.

U razgovor je potom uskočio Fabijan Pavao Medvešek, a potom je Bilman nastavio govoriti.

- Ja sam samo htio dati opasku na Martinin komentar… - krenuo je ponovno govoriti Davor, no Maja ga je prekinula.

- Ali ja sam sad davala opasku, nisam stala, udisala sam zrak! Pa ajde reci, ajde, ufff! - završila je. Nakon što su se žiri i publika nasmijali, žiri je Bruni dao tri ne, a samo od Fabijana dobio je jedno da.

Inače, Bruno je na jednoj audicija imao i lutku na napuhavanje.

- Jedne godine je došao i imao je lutku na napuhavanje. Plesao je s njom na pjesmu iz Titanica - prisjetila se Maja, a na pitanje čime se trenutno bavi, Bruno je tajanstveno odgovorio: „Svime i svačime“. No, svoj ovogodišnji talent objasnio je na ovaj način:

- Otkrio sam da mogu utjecati na fizičku realnost. Prvi put kad sam otkrio taj svoj talent bio sam dosta prestrašen i nisam znao što se događa oko mene. Malo po malo se klupko počelo odmotavati i počeo sam shvaćati što je u mom umu.

