Tragična nesreća princeze Diane neće biti prikazana, a jedna scena posebno je zgrozila princa Williama

Jesen nam je stigla u punom jeku. Hladno vrijeme i tmurni dani za mnoge znače i više vremena u zatvorenom, a uz to i više vremena pred televizorima. Upravo to raspoloženje prate i streaming platforme koje za ovo hladno vrijeme spremaju nove serije, ali i nove sezone već dobro poznatih i voljenih naslova. U ovu drugu skupinu spada i Netflixova serija "Kruna" ("The Crown") čiju finalnu sezonu mnogu očekuju. S ove streaming platforme potvrdili su da je spremna šesta, finalna sezona ove serije. Otkrili su i kada će gledatelji moći uživati u njoj, kao i što su pripremili.

"Kruna" će premijeru finalne sezone imati tijekom studenog i prosinca, a Netflix će epizode objaviti u dva dijela. Prvi dio šeste sezone gledateljima će biti dostupan 16. studenog, a ostatak epizoda ove serije bit će objavljen 14. prosinca. Radi se o deset novih epizoda koje pokrivaju vrijeme nakon kasnih devedesetih. Ovo razdoblje za kraljevsku obitelj obilježeno je pogibijom princeze Diane, a sezona počinje ljetom 1997. godine, točno tamo gdje je završila peta sezona. Naime, u prve četiri epizode prikazuje se posljednje ljeto Lady Di, kao i svi aspekti vezani uz njezinu tragičnu smrt 31. kolovoza te godine. Preostale epizode fokusirane su na razmišljanje danas pokojne kraljice Elizabete II. o svojoj vladavini i budućnosti kraljevske obitelji. Osim toga, serija se pozabavila i događanjima poput ponovnog vjenčanja princa Charlesa s Camillom Parker Bowles, što je i zadnji događaj u seriji. Tu su još i sveučilišna romansa princa Williama s Kate Middleton, a spomenut će se i mandat Tonyja Blaira kao premijera te smrt princeze Margaret i smrt kraljice majke.

Važno je istaknuti i da, iako će serija govoriti o tragičnoj nesreći nikad prežaljene princeze u Parizu, sama automobilska nesreća neće biti prikazana. No trenutak ulaska princeze u automobil prije nesreće te potjeru paparazza gledatelji će moći vidjeti, a nakon toga slijede scene reakcije britanskog veleposlanika u Francuskoj nakon dojave o tragediji. Također će gledatelji moći vidjeti i kako princ Charles stiže kraljevskim letom kako bi dovezao Dianino tijelo kući u London te kako je Mohamed Al-Fayed doživio rasizam francuskih vlasti kada je preuzeo tijelo svog sina Dodija Fayeda. I tvorac serije Peter Morgan oglasio se o svojoj odluci da ovako prikaže ovo razdoblje.

– Strahovali smo doći do ove točke. Iako mirno nastavljamo dalje, pošteno je priznati da postoji određena tjeskoba – opipljiv osjećaj da smo pomalo na rubu. Postoji eksplozivna osjetljivost oko ovoga – rekao je o mišljenju mnogih o tome kako će prikazati nesreću u kojoj je poginula Lady Di.

Serija kao i do sada prati recept u kojem svaka sezona prikazuje jedno desetljeće života kraljevske obitelji od dolaska kraljice Elizabete na vlast, a tvorac serije Morgan drži se svog "pravila 20 godina" te zbog toga završava ovu seriju početkom 21. stoljeća. Naime, radi se o tome da Morgan ne voli govoriti o događajima koji su se zbili unatrag 20 godina, tako da nećemo imati mogućnosti vidjeti teme poput upoznavanja princa Harryja i Meghan Markle, kao ni rođenje Williamove djece te razne događaje koje su potresli britanski dvor u posljednje vrijeme.

Glumačka postava ove serije uglavnom je ista, a tu su i neka nova imena. U ulozi kraljice Elizabete II. ponovno ćemo imati priliku vidjeti Imeldu Staunton, dok će njezina supruga princa Phillipa utjeloviti Jonathan Pryce. Uloga princeze Diane dodijeljena je Elizabeth Debicki, a princa Charlesa Dominicu Westu. Sve već obožavateljima ove serije poznata imena. Zanimljivo je i kako će se sin Dominica Westa Senan West u novim nastavcima pojaviti kao jedanaestogodišnji princ William. Princa kao petnaestogodišnjaka utjelovit će Rufus Kampa, a Ed McVey igra Williama u studentskim danima. Kate će pak utjeloviti Meg Bellamy. Važno je istaknuti da su upravo ove uloge prvi veći radni zadaci ovim mladim glumcima. Dodajmo i da će princa Harryja u dječačkoj dobi igrati Ffynn Edwards, a kao tinejdžera će ga utjeloviti Luther Ford.

Osim toga, u šestoj sezoni imat ćemo prilike vidjeti i Lesley Manville kao princezu Margaret, Camillu utjelovljuje Olivia Williams, a Dodija Fayeda Khalid Abdalla.

Već i ptice na grani znaju da kraljevska obitelj tvrdi da je upoznata sa serijom, ali da je nisu svi gledali. Primjerice, pokojna kraljica Elizabeta pratila je seriju, ali nije dopuštala svojoj obitelji da komentira način na koji su prikazani. Osim toga, u medije su stigle i informacije kako se na dvoru govori i o tome da su neki članovi kraljevske obitelji nezadovoljni time što su neke tajne ekranizirane, a nije im se svidio ni način na koji su prikazani. No, prema pisanju stranih medija na posljednju sezonu posebno je reagirao princ William. Naime, posljednja sezona bavi se njegovim životom više nego i jedna prije, a britanski prijestolonasljednik posebno se zgrozio na jednu scenu. Radi se o sceni u kojoj se njegova majka Diana javlja kao duh. U seriji se princeza pojavljuje kao duh svom bivšem suprugu i njegovoj majci, a u toj bi se sceni njih dvoje trebali emocionalno pomiriti. Činjenica da su njegovu majku pretvorili u duha princa je posebno razljutila te takvo rješenje smatra neukusnim. Dodajmo i da je jedan njegov prijatelj otkrio da William kaže kako neće gledati šestu sezonu serije o svojoj obitelji, ali zato znamo da je s nestrpljenjem očekuju svi obožavatelji njegove obitelji.

