Maja s 'Farme' kraljica je Instagrama i želi biti popularna

Sun, please 🌞🌴🌊 #sun #summer #pool #sea #sky #beauty #bestmemories #withmybestie #love #fun #chill #relaxing #tanning #swimsuit

A post shared by 🎀💎Maja Milišić💎🎀 💋 (@maja_milisic) on May 28, 2018 at 7:09am PDT