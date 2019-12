Maja Bajamić u dosad neviđenom izdanju: 'Konačno sam slobodna'

Mlada splitska pjevačica Maja Bajamić, koja je široj javnosti postala poznata nakon uspjeha u popularnom showu “Hrvatska traži zvijezdu”, objavila je novi singl “Suze i med”. Emotivna pjesma za koju glazbu i tekst potpisuje Dušan Bačić, a aranžman Dejan Nikolić prikazuje Maju u najnježnijem izdanju, a progovara o pravoj, iskrenoj ljubavi.

– Ovo je pjesma koja na jednostavan i topao način govori o najvećoj i najmoćnijoj sili na svijetu, koja je početak i kraj svega – o ljubavi. Publika će prvi put vidjeti nježnu stranu mog duha i to me jako raduje. Otvaram se, puštam se da budem sve što jesam – kazala je Maja i dodala da se suradnja s Dušanom Bačićem dogodila slučajno, kao i što se i inače događa u njezinu životu.

– Dogodilo se to prije nego što sam ponovno predala životopis za odlazak na kruzer. Nazvao me kolega Kiki Rahimovski, koji već godinama pokušava ostvariti moju suradnju s nekim autorima, no dosad nitko nije zagolicao moju maštu. Rekao je da će me upoznati s Dušanom, za kojeg nisam ni znala da je napisao toliko hitova. Ono što je presudilo nisu ni njegove pjesme, koliko njegov način razmišljanja. Riječ je o dobrom čovjeku koji u glavi nema nikakve predrasude i u sebi ima stvaralačko bogatstvo koje me privlači i koje osjećam kao izvođačica.

On radi s raznim žanrovima i izvođačima, a znao je točno što mi treba. Jako voli raditi, a na to u Hrvatskoj dosad nisam naišla. Bitno je i da uvažava moje mišljenje – kazala nam je Maja koju odnedavno gledamo u Jazz & cabaret klubu Kontesa u mjuziklu “Esprit de Paris”.

– Jako sam sretna što sam dio tog glumačko-plesačkog spektakla. Miro Ungar napisao je i režirao tko zna koji po redu cabaret, a ja sam im se pridružila na “Idemo na Broadway”. Tamo sam pjevala pjesme Catherine Zete Jones, Marilyn Monroe i Queen Latifah. Ono što me posebno veseli je što pjevam i plešem, budući da ples u sebi osjećam jako dugo i njime se dugo i bavim. Sve to imam priliku pokazati u ovom novom cabaretu u režiji Mire Ungara, koji je i sam živio i djelovao u Parizu. Učila sam pjevati na francuskom s kojim dosad nisam imala dodira. Jako puno treniram, a sad se, slobodna od fakulteta i ostalih obveza, mogu baviti umjetnošću – kazala nam je Maja Bajamić.