Luka pobijedio četvero lovaca u posljednjoj sekundi i osvojio 12 tisuća eura

U novom izdanju Superpotjere nastupilo je troje natjecatelja. Zoran Tučkar i Roč Stilinović nisu imali šanse protiv odlično raspoloženih lovaca, a Luka Smoljo fantastičnom igrom pobijedio je četvero lovaca s jednom sekundom i osvojio 12.000 eura.

Zoran Tučkar iz Zaprešića po struci je psiholog, radi u jednom domu zdravlja. S osvojenim novcem volio bi otići na koncert Paula McCartneyja. Kako je naveo, cilj je postavljen visoko, ulaznice nisu jeftine. Bez obzira na sve, na neki koncert će otići.

U prvom krugu točno je odgovorio na četiri pitanja te s dvije tisuće eura krenuo u izazov lovaca. U brzopoteznoj igri odabrao je borbu protiv četvero lovaca za 15.000 eura i 20 sekundi prednosti. Naime, oni su na svom satu zatražili 40 sekundi.

Zoran nije znao da je Odiseja naziv epa, na kraju kojega Atena spriječi nastavak nereda na Itaki, da pet vrsta parazita plazmodija uzrokuju malariju, da je u filmu "Sedam" Eli Gould ubijen zbog škrtosti, a John Doe zbog srditosti. Nije znao da se od sjemenki biljke sezama u bliskoistočnoj kuhinji radi pasta tahini, kao ni da na egipatskoj zastavi zlatni orao simbolizira vojskovođu Saladina, da su neurotransmiteri spojevi za prijenos živčanih impulsa koji se oslobađaju na završecima aksona, kao ni da je Berkeley englesko-irski filozof prema kojemu biti znači biti opažen. Zorana su lovci nadigrali s 26 sekundi. - Imali ste dosta zeznut set. Bilo je tu jako puno pitanja teže razine, rekao je Dean.

Roč Stilinović iz Samobora završio je biomedicinsku matematiku. Radi na FSB-u na jednom projektu vezanom za robotsku neurokirurgiju. U prvom krugu točno je odgovorio na svih pet pitanja, te se odlučio na igru protiv svih petero lovaca za 40.000 eura i deset sekundi prednosti. Roč nije znao koji je zglob u nozi najveći u ljudskom tijelu, radi se o koljenu, a on je mislio da je gležanj. Nije mu bilo poznato ni da je za vrijeme izgradnje Sueskog kanala osnovan grad Port Said, kao ni da se glazbeni festival Roskilde održava u Danskoj, da je mitohondrij DNA stanični organel kod ljudi koji se prenosi isključivo preko majke. Lovci su odgovorili točno na sva pitanja i pobijedili Roča s 15 sekundi. - Ja uvijek podržavam hrabrost i odvažnost, lagan je taj prvi korak, odabrati pet lovaca, malo je to teže obraniti. Ne treba se nužno zaletavati, rekao je Dean.

Luka Smoljo iz Solina radi na diplomskom radu iz računalstva, a uz to radi u jednoj maloj firmi u Splitu koja surađuje sa zračnim lukama. Prvotno je želio osvojeni novac potrošiti za automobil, ali rekao je da mu je to već Krešo "poklonio" u Potjeri, a sad bi riješio neke manje troškove ili otišao na putovanje po Europi. U prvom krugu osvojio je 1500 eura, a u brzopoteznoj igri odabrao je borbu protiv četvero lovaca za 12.000 eura i 20 sekundi prednosti. Luka nije znao da su Havaji američka savezna država koju je prema legendi Maui upecao s dna mora, također nije znao da je Crobex naziv dioničkog indeksa koji je 1997. počela računati Zagrebačka burza, kao ni da je Baffinov peti najveći otok u svijetu i prvi najveći nazvan po osobi.

Lovac Dean nije znao da je Joker ime pacijenta u kojega se u bolnici Arkham zaljubila doktorica Harley. Luka je pobijedio s jednom sekundom ispred lovaca i osvojio 12.000 eura. - Ja sam gledao iz mraka i bilo mi je jako uzbudljivo, bili ste veliki favorit većim dijelom i onda najedanput sve je nekako krenulo nizbrdo i izvukli ste se senzacionalno zadnjim odgovorom, rekao je Mladen.

