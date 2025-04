Sjećate li se Bahre iz 'Ljubav je na selu'? Ima skromnu želju koja bi mogla ostati neostvarena, evo zašto

Bahra Zahirović, jedno od najupečatljivijih lica popularnog showa ''Ljubav je na selu'', svojim je šarmom, iskrenošću i jedinstvenim izjavama osvojila srca gledatelja diljem Hrvatske. Iako su kamere ugašene, interes za njezin život ne jenjava. Ove godine, Bahra je odlučila ljeto posvetiti sebi, no kako je otkrila, put do željenog odmora nije bez prepreka. Njezina skromna želja za odmorom na moru mogla bi ostati neostvarena zbog financijskih ograničenja.

Simpatična Bahra, poznata po svojoj vedrini i optimizmu, planira svoj godišnji odmor iskoristiti od sredine srpnja. Kao i mnogi, mašta o bijegu na obalu, o suncu i moru, no stvarnost je često drugačija od želja. - Nadam se da ste svi spremni otići na godišnji odmor, gdje god želite – more, planine, inozemstvo. Spremam se na godišnji odmor od 15.7., voljela bih otići na more, ali premala je plaća da bih si mogla priuštiti apartman - iskreno je podijelila Bahra za RTL.hr. Unatoč financijskim izazovima, ne gubi nadu: - No, nadam se da ću si moći to priuštiti. Puno bi mi značilo da se osunčam, okupam, da se nešto lijepo dogodi - dodala je, otkrivajući koliko joj malo treba za sreću – prilika za opuštanje i uživanje u ljetnim radostima uz more. Njezina prizemnost i iskrenost ponovno su pokazale zašto je toliko draga publici.

Dok je ovogodišnji odlazak na more neizvjestan, Bahra se s nostalgijom prisjeća prošlih ljeta kada je imala priliku uživati na obali. Posebno pamti vrijeme provedeno s farmerom Stjepanom, jednim od sudionika showa. - Sa Stjepanom se ne čujem - otkrila je Bahra, potvrđujući da više nisu u kontaktu. No, uspomene na zajedničko ljetovanje ostaju: - Kod njega sam provela nekoliko dana na Pagu, na njegovom imanju na moru. Bilo mi je to lijepo, da sam se mogla okupati i osunčati - prisjetila se. To joj je iskustvo, očito, puno značilo. Nije to bio jedini put da je Bahra ljetovala zahvaljujući poznanstvima iz showa. Družila se i ljetovala s bivšim kandidatkinjama i prijateljicama Irenom Slopšek i Ines Petrić, stvarajući uspomene koje i dandanas rado prepričava. Sjeća se i ljeta provedenog kod farmera Valtera.

Svjesna mogućnosti da joj odmor na moru ove godine izmakne, Bahra već ima spreman plan kako se nositi s ljetnim vrućinama i pronaći osvježenje u vlastitom okruženju. Njezina snalažljivost i pozitivan duh dolaze do izražaja i u ovoj situaciji. - Što se tiče vrućina i sparina, meni ne smeta normalna vrućina, ali je vlaga problem. Onda mi bude malo teško - priznaje Bahra, opisujući s čime se najteže nosi tijekom ljeta. No, odmah nudi i rješenje: - Pijem puno vode s limunom, koji će to malo ublažiti, doma se rashlađujem, odem u prirodu, u hladovinu, uvijek se nađe rješenje - optimistično zaključuje.

Podsjetimo, Bahra Zahirović više je puta sudjelovala u showu "Ljubav je na selu" i osvojila je simpatije gledatelja, ali s farmerima nije imala puno sreće i u showu nije pronašla idealnog životnog partnera. Bahra je privukla pozornost kada je prošle godine podijelila svoju priču o financijskim problemima. Tada je u jednom intervju Bahra pričala o svojoj teškoj životnoj situaciji i rekla je kako je podstanar otkako je završila tekstilnu školu te se uvijek nadala kako će imati svoj krov nad glavom, ali životne situacije su bile drugačije i taj plan nije ostvarila. Nakon toga, njezina prijateljica, Ines Petrić, također bivša kandidatkinja showa "Ljubav je na selu", na svom je Facebooku zamolila svoje pratitelje da joj pomognu pronaći novi dom za Bahru. Bahra je nakon toga priznala da se pokajala što je javno zatražila financijsku pomoć.

U 2025. godinu Bahra je ušla s određenom bojazni. Strahuje kako bi mogla završiti na ulici. "Moja novogodišnja želja je ta da nam bude bolje, da riješim svoj stambeni problem, to mi je najveći cilj i najveći problem. Do travnja se moram iseliti jer vlasnici kuće u kojoj trenutačno živim prodaju nekretninu. Na minimalnoj plaći sam od 650 eura, a kredit ne mogu dobiti, odnosno mogu dovoljno eventualno da kupim ciglu. Cijene najma divljaju tako da si ne mogu priuštiti niti najam", naglasila je te istaknula da smatra kako je u bezizlaznoj situaciji te kako joj pomoći mogu samo građani.

