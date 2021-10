Luka Nižetić otkrio kako je radio kao striper: 'Blanka Vlašić me čekala u drugoj sobi'

U sinoćnjoj epizodi RTL-ova showa 'Ma lažeš!', u Janov tim došli su Alka Vuica i Luka Nižetić dok su u timu Luke Bulića sjedili Edo Mehmedović i Davor Gobac.

U rundi 'Gola istina' Rene je poročitao istinu jednog od članova tima Luke Bulića. '’45 minuta se nisam sjetio da mi je prijatelj zatvoren u prtljažniku auta'', pročitao je Bitorajac izjavu, a Gobac je prvi objasnio zašto je ta tvrdnja njegova.

''Bila je 1998. godina. To je bio moj prijatelj. Imao sam izložbu, dolazio sam s dva mercedesa i kad smo stigli kod Klovićevih dvora dočekalo nas je puno ljudi. Tjelohranitelji su izašli iz genšera, ja sam izašao van, a u to je jedan moj tjelohranitelj otvorio gepek gdje je moj prijatelj izašao van i prostro crveni tepih i vratio se u gepek. Nakon što sam otvorio izložbu, nakon 45 minuta njegova djevojka je došla do mene da me pita gdje joj je dečko. Tad sam se sjetio da je u ostao u gepeku'', rekao je Gobac.

Nakon što su svi ispričali svoje priče, Gopčeva je bila istinita, a Janov tim je jednoglasno zaključio isto.

''Jedna osoba iz Janova tima bila je striper na jednoj zabavi'', pročitao je Rene novu istinu.

Luka Nižetić je rekao da je to bilo za vrijeme srednje škole kad ga je sestra nagovorila da bude striper prijateljici na rođendanu. Ispao je iz kutije, nauljen u donjem rublju. ''Plesao sam neke tri minute i dale su mi novce, a Blanka Vlašić me čekala u drugoj sobi, a ušli smo kroz prozor u kuću da nas nitko ne vidi'', otkrio je Nižetić te demonstrirao ples popevši se na stol.

Jan i Alka također su tvrdili da su imali iskustva sa striptizom, ali Lukina priča je jedina bila istinita!

