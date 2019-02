Lorena se ipak ide natjecati!

Tijekom glasovanja na Dori 2019, bilo je očito da su dvojac iz Splita Roko Blažević i Lorena Bućan u utrci za pobjedničko mjesto. Hrvatska je dobila krila, a pobjednik Dore Roko Blažević u svibnju leti u Izrael gdje će nas predstavljati s pjesmom The Dream.

Međutim, njegova sugrađanka i najmlađa finalistica Dore je prema glasovanju članova Udruge Eurofest Hrvatska, koja okuplja obožavatelje eurovizijskog festivala Hrvatske, proglašena pobjednicom Dore s pjesmom The tower of Babylon. Zbog toga će predstavljati Hrvatsku na natjecanju OGAE Second Chance Contest 2019., u organizaciji talijanskog OGAE kluba.

Članovi Udruge su svaku pjesmu izvedenu na Dori 2019. ocjenjivali bodovima od 1 do 10 pa je tako svaka pjesma imala podjednake mogućnosti. Rezultati tog glasovanja su vrlo malo varirali od onih pravih, ali prva tri mjesta obrnutog su redoslijeda – prvo mjesto zauzela je Lorena, drugo je zauzeo rasplesani Luka Nižetić i Brutalero, a s pjesmom The Dream Roko je otišao na treće mjesto.

OGAE Second Chance Contest ili "Druga prilika" organiziraju eurosong fan klubovi još od 1987. kako bi dali drugu priliku pjesmama koje nisu uspjele izboriti svoje mjesto na Eurosongu, a po mišljenju njihovih članova to zaslužuju. Natjecanje je digitalno i odvija se preko interneta i društvenih mreža, a vrijede slična pravila kao i na Eurosongu.

Hrvatska je čak 19 puta sudjelovala na tom natjecanju, a najbolji rezultat postigli su Novi fosili 1996. godine s pjesmom Spray. Hrvatska do sada nikada nije pobijedila na tom natjecanju, a najuspješnija je Švedska s ukupno 15 pobjeda.