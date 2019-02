Lidija Bačić: 'Očito su htjeli da Hrvatsku predstavlja engleska pjesma'

Dok su neki dojmove s Dore slagali daleko od očiju svih, većina finalista ipak je došla na završni party u Dvoranu Gervais gdje se plesalo do ranog jutra. Stolovi bogati hranom, otvoren šank i raspjevane Gelato sestre bile su dobitna kombinacija za opuštanje nakon glazbenog događaja ovakvog reda veličine.

-Očekivali smo sigurno da ćemo dobro proći jer smo neobični. Čestitke pobjedniku, želim mu puno sreće i da ne propadne kao što više-manje svi izvođači koji idu na Euroviziju.- rekao nam je Marko Matijević Sekul, pjevač umaške grupe Manntra koja se neočekivano dobro plasirala na ovogodišnjoj Dori. Kao što se i nagađalo, publika je favorizirala pobjednika Roka Blaževića do kraja, a njemu uz bok stajala je drugoplasirana Lorena Bućan, koja se nije pojavila na zabavi, kao ni Kim Verson.

Rado viđena i po drugi put na Dori, Lidija Bačić je pljenila poglede u uskoj crvenoj haljini, a nama je s osmijehom komentirala povratak Dore.

– Očito su htjeli da Hrvatsku predstavlja engleska pjesma, ja ću i dalje pjevati na hrvatskom. Bilo bi jako lijepo da se Dora krene redovito održavati jer je premalo emisija i festivala koji promoviraju hrvatsku glazbu. - požalila nam se Lille i nastavila - Ja sam uvijek za promoviranje hrvatske glazbe. Nek' se Dora održava kako god, pa izabrali hrvatsku ili englesku pjesmu - zaključuje nakon svega Lidija koja je večer na Dori završila s manjim brojem bodova, nego očekivano. Raspoloženje finalista i ostalih gostiju nije splasnulo ni nakon spektakla u dvorani Marino Cvetković. Uz vješte korake na plesnom podiju poznati voditelj Mirko Fodor pokazao je da nema dvije lijeve, ali neki su bili preumorni od svega.

- Tako mi je drago da smo svi ovdje, ali još mi je draže što je popustio ovajcijeli stres oko cijelog nastupa i iščekivanja! - izjavila je umorna Domenica, koja je većinu večeri provela sjedeći za stolom sa svojim najbližima. Dobro raspoloženje i nakon nastupa zadržala je i mlada Valpovčanka i bivša nogometašica Beta Sudar koja je s oduševljenjem komentirala svoj plasman. -Jako sam zadovoljna sama sa sobom. Odradili smo to najbolje kako smo znali i umjeli. Rezultati su tu. Najbolji je pobjedio, nadam se. - Sudar zaključuje. -Publika je dobro izabrala i mislim da će nas Roko dobro predstaviti u Izraelu.- dodala je mlada plavuša koja je osvojila brojne simpatije publike. Podsjetimo, na pola žirijevog glasanja Elis Lovrić i Roko Blažević su se žestoko borili za ostanak na prvom mjestu. Oba izvođača dobivali su u nekoliko navrata po punih 12 bodova, a uz njih su bili brutalno rasplesani Luka Nižetić i najmlađa na Dori Lorena Bućan.

-Osjećam se stvarno predivno. Ono što smo naumili, to smo napravili. Jako sam ponosan na cijelu ekipu i presretni smo. - podijelio je s nama Luka. - Pokazali smo ono najbolje od sebe, jako smo se potrudili oko nastupa. - govori on.

Podsjetimo, Roko Blažević pobijedio je na Dori s pjesmom "The Dream", čiji su autori Jacques Houdek, Andrea Čurić i Charlie Mason. S njom će predstaviti Hrvatsku u svibnju na Euroviziji u Izraelu. Splićanin je pobijedio js maksimalnim brojem glasova publike i žirija, a drugoplasirana pjesma bila je "The Tower of Babylon", koju je pjevala Lorena Bućan s 18 bodova. Treće mjesto pripalo je Luki Nižetiću i pjesmi "Brutalero", s 13 bodova. Nagradu Roku Blaževiću uručio je veleposlanik Izraela Ilan Mor.

Pogledajte press konferenciju pobjednika Dore: