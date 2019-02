Jure Brkljača pjevat će na Dori prekrasnu baladu Miroslava Rusa

Opatija i izbor za hrvatsku pjesmu koja će nas predstavljati na Eurosongu 2019. u Izraelu, bogatiji je za dva velika glazbena imena.

Mladić od kojeg se u budućnosti očekuju najveća postignuća, a koji je i dosada svojim pjesmama i nastupima uzburkao scenu, Jure Brkljača na Dori 2019., predstaviti će se s pjesmom 'Ne postojim kad nisi tu'.

Iza ove iznimno lagane i moćne balade, stoji jedno od najvećih autorskih imena Miroslav Rus, čovjek koji potpisuje pjesme nekih od najpoznatijih glazbenika. I ovoga puta, Rus potpisuje glazbu i tekst, dok je aranžman napravio u suradnji s mladim i kreativnim glazbenim producentom Mihaelom Blumom.

Zadovoljstvo ulaskom među odabrano društvo na Dori, ali i suradnjom s Rusom, Jure ne krije.

- Kao mali pratio sam Doru i to je za mene bila neosvojiva tvrđava, a sad imam čast biti dio festivala. Također sam sretan odlukom žirija koji cijenim, a ovo priznanje dolazi mi kao motivacija za daljnji rad. Veselim se i novoj suradnji sa Miroslavom Rusom, koji od samog početka vjeruje u mene i s nestrpljenjem očekujem nastup u Opatiji. Za sam kraj mogu poručiti, ne postoji neosvojiva tvrđava, nego loš osvajač.'

Ovom prigodom, zadovoljstvo izborom, nije krio ni Miroslav Rus, 'Radujem se ulasku moje pjesme na Doru, posebno u trenutku kada vidim jedan novi, svježi pristup u organizaciji same priredbe. Drago mi je da je žiri u kome su redom bili ljudi koje cijenim, prepoznao moju pjesmu, koju izvodi mladi Zadranin Jure Brkljača, u koga vjerujem kao izvođača ali i kao čovjeka, od prvog našeg susreta. Jure je izuzetan pjevač i instrumentalista i uvjeren sam da je pred njim velika karijera. Pitao sam ga danas kako se osjeća, jer znam koliko je to napeto očekivao, a on mi kaže: ne mogu dočekati da počne!'

Hoće li nas Jure Brkljača s pjesmom 'Ne postojim kad nisi tu' predstavljati na Eurosongu, saznat ćemo u subotu 16.02.2019. godine u Opatiji.