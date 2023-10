Lepa Brena pjevala je na gay vjenčanju Hrvata i Srbina i za to dobila pozamašan honorar

Sve što davno trebalo je

Anezi predstavila novu pjesmu: 'Mnoge žene su mi rekle da ih je dotakla'

Na prvo slušanje tekst refrena od „Sve što davno trebalo je“ se čini `nemilosrdnim`, a na drugo slušanje sve jasnije postaje da on nosi jaču poruku od same osvete, a ta je: „Najbolja osveta je kada nema osvete“. Ostaje pitanje: „Što je to sve što davno trebalo je?“, a ja ću na to odgovoriti jednostavno: „Kada pogriješimo trebamo čim prije zatražiti oprost, a ego ostaviti po strani.“