Legendarna Joan Collins (90) otkrila tajnu svoje nevjerojatne figure: 'Nemojte ići na dijetu'

Britanska glumica Joan Collins, gledateljima najpoznatija kao Alexis iz serije "Dinastija" nedavno je proslavila 90. rođendan a nakon što se na društvenim mrežama pohvalila besprijekornom figurom u kupaćem kostimu pokraj bazena, za magazin My Weekly otkrila je tajnu svoje vitke figure.

- Vježbala sam s fizioterapeutom, što toplo preporučujem starijim muškarcima i ženama koji žele ostati u formi. Uglavnom radim to pola sata dnevno i otkrila sam da mi to daje energiju, izjavila je pa dala savjet o mršavljenju.

- Nemojte ići na dijetu, samo jedite manje. Ako trebate smršaviti nekoliko kilograma da biste stali u nešto, jedite kuhana jaja i brokulu tri dana. Ako morate grickati, jedite još brokule. Vježbajte, morate, koliko god to mrzili, rekla je Collins.

Neumorna glumica uskoro će objaviti i svoju 19. knjigu 'Behind The Shoulder Pads: Tales I Tell My Friends', a uskoro će i započeti snimati novi film u kojem glumi vojvotkinju od Windsora Wallis Simpson.

Joan je otkrila da će film pratiti kasnije godine vojvotkinje nakon smrti njenog supruga, bivšeg kralja Edwarda VIII, koji je postao vojvoda od Windsora nakon abdikacije.

- Veselim se snimanju novog filma o posljednjim danima Wallis, vojvotkinje od Windsora. Čini se da bi to moglo krenuti čim završim promocijom knjige, rekla je glumica kojoj je prošla knjiga bila “My Unapologetic Diaries”, memoari u kojima je otkrila neke sočne detalje iz privatnog života, ali i mnoge tajne poslovne i društvene kreme Hollywooda.

U memoarima je bez dlake na jeziku opisala večere na kojima je bila sa svojim slavnim prijateljima, a otkrila je i što je točno čula za stolom. Piše britko i ne krije ništa te nema sumnje da će se mnogi koji pročitaju ovaj uradak najvjerojatnije uvrijediti, a ako ne oni sami, onda zasigurno oni koji će se nakon pročitane knjige javljati na društvenim mrežama. Joan je svjesna da će zbog svoje otvorenosti biti na meti kritičara.

– Ne želim uopće imati posla s tim moronima. Ljudi više ne mogu reći što misle zbog kulture otkazivanja. Iskopavati tvitove stare 15 godina o nečemu što je netko rekao kada je imao 14 godina... Mislim da je to bolesno. Više ništa ne smiješ reći, nemam pojma što je uopće više dopušteno – kazala je.

Collins nema problema s time da u negativnom kontekstu komentira čak i svoje prijateljice pa je tako u isječku knjige koji je poslala medijima otkriveno da ne voli žene koje se ne šminkaju, ali i da se ne može naviknuti da zbog nove mode ne može više nositi bisere, goleme glamurozne haljine i visoko natapiranu kosu.

