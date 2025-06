Laura iz 'Gospodina Savršenog' opisala pravu dramu u taksiju: 'Jako sam potresena događajem'

Jedna od najzapaženijih sudionica četvrte sezone showa "Gospodin Savršeni", Laura Prgomet, nedavno je prošla kroz neugodnu situaciju koju je podijelila na svom Instagram profilu. Laura je ispričala kako ju je taksist izbacio iz vozila nakon što mu je jasno dala do znanja da ne želi razgovarati. “Čovjek me izbacio iz taksija jer mi je uporno postavljao pitanja na što sam odgovorila ‘Sorry, ne razgovara mi se’. Još on meni dao jednu zvjezdicu na Uberu. Klošar ružni, nesposobni i nedoje*ani. Ako netko naleti na gospodina klošara, odbijte mu vožnju da ne prođete kao ja”, napisala je. Laura je dodatno naglasila koliko ju je incident potresao i osvrnula se na ponašanje vozača, ali i na širu problematiku sigurnosti žena u javnom prostoru:

“Inače bih snimila kako ovo pričam, ali sam jako potresena događajem tako da se moram malo smiriti. Naravno da isto iskompleksirani ‘muškarci’ zauzimaju stranu ovog jadnika. Ako sam platila vožnju, imam pravo na svoju tišinu i nisam dužna nikom odgovarati na pitanja i razgovarati. Kao što to nisam dužna ni van taksija. Nitko od nas nije! Dovoljno je zastrašujuće kao žena sama se kretati okolo, pogotovo na dane kad se atraktivnije odjenemo, iako evo i na dane kad si zakopčana do grla”, dodala je.

Laura se u objavi pita kada će se početi kažnjavati neprimjerena ponašanja i upozorava ostale djevojke na moguće opasnosti: “Također, kad će se početi kažnjavati određena muška i generalno, ljudska ponašanja? Trebam li sljedeći put kad samo želim svoj mir očekivati batine zbog toga ili? Ovaj će vjerojatno nastaviti voziti jer to tako ide. Molim ostale djevojke da se paze jer nema ništa opasnije od muškarca kojem se povrijedi ego. Nažalost, steroidi ne djeluju dobro na mozak, a možda je ovaj od toga trebao početi. A ja sad imam jednu više traumu za raditi na njoj. Tko odgovara za to?”, smatra Laura. Na kraju, Prgomet je izrazila zabrinutost zbog toga što je vozaču otkrila da ide kući, te zaključila: “Također - budući da me ispitivao idem li doma itd., na što sam i ja budala rekla da idem... Da mi je svejedno izaći iz kuće - nije. A dogodi li mi se išta mislim da je jasno. Toliko”, napisala je.

Četvrta sezona popularnog reality showa RTL-a "Gospodin Savršeni", snimana na idiličnom grčkom otoku Rodosu, od samog je početka dobila svoju apsolutnu zvijezdu. Iako su se za naklonost dvadeset djevojaka borila dvojica muškaraca, Splićanin Šime Elez i Beograđanin Miloš Mićović, svu je pažnju ukrala Laura Prgomet. Ova 24-godišnjakinja iz Dugog Sela postala je glavna tema društvenih mreža zahvaljujući svojoj osebujnoj osobnosti, grimasama i, sada već kultnom, pitanju koje je na prvom spoju uputila Šimi: "Koji ti je datum rođenja?". Ta je rečenica postala viralni hit, inspirirala je brojne memeove, a njezine izjave remiksirale su se i puštale u noćnim klubovima, potvrđujući da je Laura fenomen koji je nadišao okvire televizijskog ekrana.

Njezin put u showu bio je jednako turbulentan i pamtljiv kao i njezin ulazak. Od samog početka pokazala je zavidnu dozu samopouzdanja, postavši prva djevojka koju je Šime poljubio, što je izazvalo lavinu reakcija među ostalim natjecateljicama. Njihov odnos, koji je i sama kasnije u podcastu "Inkubator" opisala kao "ljubav-mržnja", bio je ispunjen strastvenim poljupcima, ali i dramom. Iako je priznala da ju je Šime na prvu privukao, kasnije joj se činilo da se "previše umislio", a otkrila je i da je razmišljala o Milošu. Unatoč snažnim emocijama, Laura je show napustila dramatično, prije samog finala, i to bez pozdrava sa Šimom, ostavljajući gledatelje u šoku i potvrđujući svoju nepredvidivu prirodu.

Iako je široj javnosti postala poznata tek kroz reality format, ovo nije bio njezin prvi izlet u svijet showbiza. Pažljiviji gledatelji prepoznali su je s natjecanja za Kraljicu Zagreba, gdje se pojavila godinu ranije. Također, svoju je atraktivnost i energiju pokazala i u glazbenom spotu za pjesmu "Zavjet" mladog pjevača Nikole Markovića, poznatog kao Dzoni. Prije nego što je odlučila ostvariti san o influencerskoj karijeri, Laura je radila kao pomoćnica u nastavi. Sebe opisuje kao jedinstvenu mješavinu introvertiranosti i oštroumnog, sarkastičnog humora. "Kad me ljudi prvi put vide, mislim da većini djelujem nepristupačno i pomalo zločesto. Definitivno se bolje slažem s dečkima nego curama", iskreno je priznala 24-godišnjakinja.

Nakon završetka showa, Laura je pokazala iznimnu vještinu u kapitaliziranju stečene slave. Otključala je svoj Instagram profil, gdje je broj pratitelja munjevito rastao, premašivši 65 tisuća. Pohvalila se i impresivnom statistikom od 11,2 milijuna pregleda profila u samo 30 dana. Pametno je iskoristila vlastiti viralni status snimivši duhoviti skeč s influencerom Antoniom Korajcem, u kojem je ponovila svoje slavno pitanje, što je izazvalo oduševljenje publike. Komentari poput "Ovako se uzimaju pare i gradi karijera" i "Jedna rečenica koju cijela nacija zna, to treba znati postići" najbolje svjedoče o tome kako je publika prepoznala njezin poduzetnički duh.