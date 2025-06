Reakcije na glasine o razvodu Blanke Vlašić se ne stišavaju! 'Trebala je pronaći lokalnog momka, a ne playboya'

Domaćim medijima i gradskim kuloarima kruže glasine kako je Blanka Vlašić skinula prsten i odlučila okončati svoj otvoreni brak s belgijskim novinarom Rubenom Van Guchtom. Posljednjih više od pola godine mediji su doslovce ludjeli za pričom o njihovu otvorenom odnosu i tome kako si je njezin suprug, s kim je u crkvi Sv. Lovre na splitskom Žnjanu izgovorila sudbonosno "da", dao za pravo javno govoriti i priznati kako prakticira takav odnos. Blanka se nikada nije oglasila o svom nekonvencionalnom i otvorenom odnosu, a dok su drugi govorili u njezino ime. Njezin otac prvi se put oglasio i komentirao odnos nje i Rubena, a i Ruben se za belgijske medije sam "hvalio" kako se Blanka navodno nije požalila što su u takvom odnosu.

Proslavljenog trenera, Joška Vlašića kontaktirali smo danas, 16. lipnja, kako bi nam rekao je li istina da se njegova kći rastala od Rubena Van Guchta. – To trebate pitati nju. Nemojte mene o tome, baš me briga. Ja gledam svoj život, ne želim komentirati dalje. To me ne zanima – komentirao je glasine o razvodu Blankin otac, proslavljeni trener Joško Vlašić za Večernji list.

Kada smo objavili tu vijest, ispod našeg teksta, ali i na Facebook profilu nizale su se reakcije čitatelja o glasinama da je okončala svoj brak. - "Trebala je pronaći nekog lokalnog momka koji bi je volio i cijenio, a ne playboya bez zanata koji pliva i jede u mulju", "To je otvoren brak koji se temelji na otvorenosti, i pazi, povjerenju", "Popeli ste nam se na vrh glave s Blankom, njenim brakom i ovim belgijskim bezveznjakom", "Nije mi jasno zašto je dozvolila da je razvlače razni mediji?", "Ni prva ni zadnja", "Blankinog oca ne zanima njihov razvod? Možeš' mislit i on je počeo lupetati javno", "Tko je tata da komentira, pa nije ona beba", "Toliko je jadna da se udala i pristala na otvoreni brak...", "E moja Blanka, uzmi svoj život u svoje ruke", samo su neki od komentara naših čitatelja.

Podsjetimo, Blanka je 2022. godine izrekla sudbonosno "da" belgijskom sportskom novinaru Rubenu van Guchta s kojim je dobila i sina Monda. Nakon što je dječak rođen par je još neko vrijeme viđan zajedno, a Ruben je onda u jednom trenutku otkrio da su u otvorenom braku.

Naime, Ruben je u televizijskom intervjuu kazao da se Blanka potpuno slaže s otvorenim odnosom, što znači da mogu prakticirati odnose i s drugim ljudima. Dodao je i da se njihov dogovor temelji na otvorenosti i povjerenju te da Blanka zna za sve njegove partnerice, no ne i detalje.

– To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem taj tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su uključeni ljudi. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: "Jadna, neće znati." Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći "ne" želi li živjeti ovakav život, ali nije to rekla – rekao je, a Blanka ni u jednom trenutku nije komentirala njihov odnos niti ove navode. No njezino je ponašanje pod povećalom javnosti, s obzirom na to da je Rubenova objava o otvorenom braku izazvala podijeljene reakcije.

Belgijski novinar nakon toga je dijelio razne fotografije, a doznalo se tko su mu druge partnerice. Blanka je dijelila fotografije sa sinom, ali i svoje poslovne uspjehe. Tako smo mogli vidjeti da se nedavno pojavila na Sunset Sports Festivalu u Zadru, i to kao ambasadorica sporta za djecu. Pažnju je privukla svojom pozitivnom energijom i porukama podrške najmlađima, no mnogi su primijetili kako ne nosi vjenčani prsten.

"Pomaganje djeci da otkriju svoju strast i talent za sport naša je misija! Idemo inspirirati novu generaciju da istraži svoj potencijal", objavila je Blanka na društvenim mrežama, no mnogi su primijetili da nema vjenčani prsten na ruci. "Gdje je Ruben?" pitali su pratitelji. Upravo ova nagađanja Blankinih pratitelja bila su povod za to da se raspitamo jesu li se Blanka i Ruben razveli...