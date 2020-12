Lana Jurčević uzrujana: 'Nek meni i njoj netko pošalje normabel zbog idiota'

Prošli je tjedan Sabor na izvanrednoj sjednici izglasao izmjenu Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, kojim se zabranjuje prodaja, nabava, posjedovanje i uporaba za osobne potrebe petardi i redenika kategorije F2. Vijest je to koja je mnoge razveselila, a posebice vlasnike pasa koji se zbog pucnjeva petardi tresu od straha.

Jedna od njih je i pjevačica Lana Jurčević koja je ovu izmjenu Zakona pohvalila na svom Facebooku. - Ako sam se nečem veselila u 2020. onda je to zabrana petardi, prvenstveno zbog životinja, a onda i svega ostalog što to donosi. Moja Šnicka je ispod stola i trese se cijelo vrijeme, dok ja snimam kampanju - u kadi. Jedino da ju u uzmem k sebi u kadu? Nek meni i njoj netko pošalje normabel zbog idiota koji 3 sata baca petarde bez prestanka u ulici do. Otišla bi ja do njega, al jbg, kočnice mi ne rade - napisala je uzrujana pjevačica.

Foto: Facebook

Njezin je status prikupio gotovo 1500 lajkova, ali i više od 200 komentara. - Moram ti Lanice zahvaliti na ovoj objavi. Hvala ti što si je napisala! I hvala Bogu što je saborska većina imala barem toliko pameti da izglasa zakon kakav postoji u drugim UREĐENIM državama Europe - poručila je jedna od pratiteljica.

Foto: Instagram

Inače, pjevačica je nedavno svoje obožavatelje zaintrigirala i zanimljivom objavom na svom Instagramu. Objavila je snimku na kojoj je u prvom planu veliki prsten. - Jedva čekam podijeliti vijesti s vama! A sad idem se idem zgrijatiiii. Što mislite o čemu se raaaadi? - napisala je Lana u opisu videa i dodala hešteg #JaSamDijamant. Iako je još uvijek jako tajnovita u komentarima su pratitelji već počeli nagađati o čemu se tu radi. Mnogi su bili uvjereni da se Lana zaručila za dugogodišnjeg partnera Filipa Kratofila. - Ili se udaješ ili ćeš dizajnirati nakit - komentirala je jedna od pratiteljica, a na njezin se komentar osvrnula i Lana. -Ili nekaj treće- uzvratila je pjevačica.

Foto: Instagram