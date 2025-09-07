Ksenija Pajić: 'Zahvaljujući sapunicama školovala sam svoju kćer, kupila stan, a to je velika stvar'

Ksenija Pajić jedno je od najprepoznatljivijih lica hrvatskoga glumišta. Rođena u Rijeci, svoju je umjetničku putanju započela na Dubrovačkim ljetnim igrama, a već sredinom osamdesetih postala je članica Dramskog kazališta Gavella. Proslavila se ulogom Nine u "Smogovcima", a široka publika pamti je i po telenovelama "Villa Maria", "Ljubav u zaleđu", "Obični ljudi" i "Ponos Ratkajevih". Tijekom četiri desetljeća karijere ostvarila je niz važnih kazališnih, filmskih i televizijskih uloga. U životnom intervjuu za Nedjelju Večernjeg lista prisjeća se svojih početaka, velikih suradnji i vremena koje je oblikovalo njezin profesionalni i osobni život.