Kralj Charles slavi 74. rođendan, pojavio se video na kojem u mladosti pleše breakdance

Britanski kralj Charles III. proslavio je danas 74. rođendan, a tim je povodom zamijenio svoga pokojnog oca u ulozi čuvara Great Windsor Parka, što je pozicija koja datira duže od četiri stoljeća.

Charles koji je postao najstariji novoustoličeni monarh u britanskoj povijesti kad je od svoje majke naslijedio prijestolje u rujnu, uživat će u svome rođendanu privatno, bez planiranih javnih obveza.

Buckinghamska palača objavila je da je službeno preuzeo svoju novu ulogu čuvara parka, što je posao koji datira iz 1559. godine, kad je kraljica Elizabeta I. imenovala na tu poziciju Henryja Nevillea. Tim povodom palača je objavila novu fotografiju Charlesa pored starog hrasta u parku.

The King has officially become Park Ranger of Windsor Great Park, 70 years after his father, The Duke of Edinburgh, was appointed to the post.



The Ranger offers guidance to the Deputy Ranger and his team in the day-to-day stewardship of one of the country’s oldest estates. pic.twitter.com/yNLMwfOLoa