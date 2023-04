Kralj Charles 'nespretno' otkrio pozornicu za Euroviziju, fanovi mu se smiju: Imao je samo jedan posao

FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD

Jedna od najprodavanijih grupa 80-ih vraća se nakon punih 36 godina zbog nastupa na Euroviziji

Frankie Goes To Hollywood prije 40 godina imali su hit singlove "Two Tribes", "Relax" i "The Power of Love", a nakon raspada 1987. godine nisu nikad više svirali zajedno. Okupit će se u rodnom Liverpoolu i svirati pred 30 tisuća ljudi