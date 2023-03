Kralj Charles dao mlađem bratu novu titulu, ima posebno značenje za obitelj

Britanski kralj Charles imenovao je u petak mlađeg brata princa Edwarda novim vojvodom od Edinburgha, predajući mu titulu koju je zadnji nosio njihov otac princ Philip, stoji u priopćenju Buckinghamske palače. Edward (59) u petak je postao najnoviji član kraljevske obitelji koji je dobio novu titulu otkako je Karlo postao kralj u rujnu nakon smrti njegove majke, kraljice Elizabete. William, Charlesov najstariji sin i prijestolonasljednik, imenovan je princem od Walesa, dok su djeca njegovog drugog sina Harryja, koji više nije radni član kraljevske obitelji, postali princ i princeza početkom ovog tjedna.

Edwardova nova titula dolazi nakon što je preuzeo brojne uloge svog oca, uključujući dobrotvornu nagradu The Duke of Edinburgh Award koja potiče mlade ljude na izazove.

"Novi vojvoda i vojvotkinja od Edinburgha ponosni su što nastavljaju nasljeđe princa Philipa u promicanju prilika za mlade ljude iz svih okruženja da ostvare svoj puni potencijal", navela je Buckinghamska palača.

Philip je nosio titulu vojvode od Edinburgha od vjenčanja s tadašnjom princezom Elizabetom 1947. do svoje smrti 2021. godine.

Podsjetimo, britanski princ Harry (38) i njegova supruga Meghan Markle (41) primili su pozivnicu za krunidbu njegova oca kralja Charlesa III.(74), no još uvijek neće javno potvrditi hoće li ići ili ne, rekao je u nedjelju Harryjev glasnogovornik. Pripreme za događaj u svibnju zasjenile su izrazito kritične osude usmjerene prema kralju, Harryjevom starijem bratu princu Williamu i drugim članovima kraljevske obitelji iznesene u nedavnim memoarima, Netflixovom dokumentarcu i serijama i TV intervjuima. Nedavne javne i oštre kritike vlastite obitelji potaknule su spekulacije hoće li Harry, koji je odstupio s kraljevskih dužnosti 2020. godine biti pozvan na krunidbu, a ako bude pozvan, hoće li doći.

"Mogu potvrditi da je vojvoda nedavno primio email dopis od ureda Njegova visočanstva po pitanju krunidbe", rekao je Harryjev glasnogovornik. "Odluka o tome hoće li vojvoda i vojvotkinja pohoditi krunidbu zasad neće biti objavljena."

Buckinghamska palača još nije odgovorila na upit za komentarom.

Britanski mediji ovog su se nedavno raspisali o tome kako princ Harry i Meghan Markle ostaju bez svog doma u Velikoj Britaniji. Naime, kralj Charles ih je izbacio iz izbacio iz kraljevske rezidencije Frogmore Cottage tri godine nakon što su napustili Veliku Britaniju i trajno se nastanili u Kaliforniji. Obavijest o deložaciji princa i Markle izdala je Buckinghamska palača, nakon što su izašli Harryjevi memoari pod nazivom 'Spare'. Međutim, mediji pišu kako će, ukoliko požele doći na krunidbu, smjeti ostati u toj rezidenciji.

Daily Mail piše kako je ovu "tešku odluku" kralj donio upravo zbog onog što je princ Harry pisao u memoarima. Konkretno, zbog onog što je pisao o kraljici Camilli, njegovoj supruzi. Odluku nije donio lako, pogotovo jer nije htio "dolijevati ulje na vatru" svađe s kraljevskom obitelji, no medij piše kako je "kap koja je prelila čašu bila optužba princa Harryja kako je kraljica Camilla medijima prodavala priče o Meghan."

Prinčevi memoari izašli su početkom godine, a puni su sočnih detalja o kraljevskoj obitelji, a on je odlučio sav prljavi veš podijeliti s javnosti. Jedan od njih je i dio u kojem piše o svađi na vjenčanju između princeze Kate Middleton i Meghan Markle. Naime, u medijima je izašla priča kako je Meghan rasplakala Kate na vjenčanju zbog haljine, a Harry je odlučio ispričati svoju stranu priče. On inzistira na tome da je sve izazvala Kate koja nije bila spremna pomoći Markle koja se u to vrijeme borila sa situacijom sa svojim ocem Thomasom.

