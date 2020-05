Kotiga se pohvalio novom frizurom, obožavatelji otkrili na koga im sliči

Poznati lovac iz HRT-ovog kviza "Potjera" Dean Kotiga popuštanje mjera tijekom pandemije koronavirusa jedva je dočekao kako bi otišao kod frizera.

- Mnogi su me od vas pitali da li jedva čekam prvo šišanje nakon karantene i odgovor je DA JER SAM SADA OPET NAJLJEPŠI!!

Fotka je provučena kroz legendarni Lark filter - napisao je Kotiga uz fotografiju s novom frizurom koja je u samo dva sata od objave dobila preko deset tisuća lajkova i komentari su se samo nizali ispod ove fotografije. Kad su ga vidjeli s ovom frizurom mnogi njegovi pratitelji imali su istu asocijaciju kako sliči na Nikolu Teslu. - Tesla čovječe - napisali su mu obožavatelji. U zadnjih nekoliko mjeseci Dean je postao aktivan na Instagramu na kojem sad ima 104 tisuće pratitelja, ali on ne prati nikoga. U intervju koji je nedavno dao za Večernji, objasnio nam je zašto ne prati nikoga.

- Svaki dan mi u inbox pristigne barem desetak privatnih poruka, pri čemu kao prvo moram istaknuti da uopće ne vidim zašto je važno koga i koliko ljudi ja pratim, još uvijek nisam uspio shvatiti fascinaciju time. To što ja nikog ne pratim nije nešto što je upisano u kamen niti sam si ja zacrtao da tako mora biti iz nekog specifičnog razloga, stvari su puno jednostavnije – ne pratim nikoga zato što mi je sve, osim mog profila, izrazito dosadno i jednolično. Što je, isto tako, bio i glavni razlog zašto sam uopće počeo češće koristiti Instagram. Kad sam ovo ljeto slučajno otkrio da postoji nešto što se zove „Instagram story“, i vidio na što to sliči kod kolega influencera, skoro sam oslijepio i oglušio kad sam shvatio na kako šupalj način oni koriste taj genijalni tehnološki proizvod najsuvremenijeg doba, pa umjesto da ispune svih 15 sekundi nekakvim kvalitetnim sadržajem, oni nalijepe fotku koktela na koju napišu „enjoying“. Mislim, tko je tu lud, ako ne i potpuno poremećen? Mnogi mi sljedbenici zamjeraju što sve storyje ne stavljam u highlightse da budu uvijek dostupni svima, ali meni je upravo u tome poanta – uživati u nečemu SADA i OVDJE, a to što moji storyji odlaze u nepovrat, koga briga, zar nećemo tako otići i ja i vi?- objasnio je Kotiga.

Foto: Instagram

