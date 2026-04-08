Burna reakcija! Favoritkinja prekinula spoj u suzama: 'Želim ići kući!'

Show "Gospodin Savršeni" brzo se primiče svom finalu, a to znači i da Karlo i Petar trebaju donijeti teške odluke. Kako bi bili sigurni u svoj izbor, obojica "Savršenih" odlučili su djevojke staviti u neugodnu situaciju. Osmislili su spojeve za polufinalistice na kojima su testirali njihove živce te potvrdili njihove osjećaje. Kroz niz neugodnih i bizarnih situacija - od drskog ponašanja prema osoblju restorana, poklanjanja običnog kamena umjesto znaka pažnje, do vođenja bilješki u crnu knjižicu usred razgovora - svaki trenutak bio je osmišljen da djevojke izbaci iz takta. Kandidatkinje je njihove ponašanje šokirala i iznenadilo, a Helena, koja slovi kao jedna od favoritkinja u Karlovu timu, burno je reagirala na Karlovo ponašanje.

On ju je na spoju optužio da mu je lagala što ju je jako uzrujalo. Odmah se ustala, prekinuvši svoj spoj s jasnom porukom: "Želim ići kući i to je to." Njena odlučnost da napusti show pokazala je koliko je duboko bila povrijeđena.

Kada se Helena vratila u vilu, objavivši da prekida sve i odlazi kući, klupko se počelo odmotavati. Ostale djevojke su joj otkrile šokantnu istinu: sve su prošle kroz identično loš spoj. "Sve je bilo gluma. Sve smo imale loš dan namjerno", objasnile su joj.