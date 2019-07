Bivši košarkaš se divi Draženu Petroviću i otkriva što ga fascinira u Hrvatskoj

U Hrvatsku je stigao da bi zabavio publiku kao DJ Diesel, međutim većini je Shaquille O'Neal poznatiji kao košarkaš. Od trenutka kad je stigao na Zrće postao je meta obožavatelja i znatiželjnih novinara. U intervjuu za 24 sata otkriva da mu je Hrvatska lijepa zemlja i da se sjajno provodi, a na upit koliko zna o Lijepoj našoj počeo je nabrajati mnoga poznata košarkaška imena koja su obilježila svjetsku sportsku scenu.

- Znam da iz nje dolazi najbolji Europljanin koji je zaigrao u NBA ligi Dražen Petrović. Toni Kukoč i Dino Rađa su mi također zadali dosta muka u nekim utakmicama, znam da iz vaše zemlje i zemalja koje je okružuju dolazi dosta dobrih košarkaša. A dolazi i jedan za koga ni vi još niste čuli - odgovorio je novinaru i u šali mu odgonetnuo da dolazi O'Nealović.

- Jednom zgodom sam zabio 12 slobodnih bacanja zaredom, što baš i nije bila moja specijalnost, pa sam rekao treneru: ‘Od danas me zovite O’Nealović’ - ispričao je.

Shaq kaže da nikad nije čuo za nekog 'vića' koji nije bio dobar šuter, a svi koji su u NBA došli iz Hrvatske i okolice bili su dobri šuteri i većini je prezime završavalo na 'vić' ili 'ić'.

- Dražen je bio prvi koga sam primijetio. Tek sam došao u NBA svijet i nisam bio neki šuter, a on je trpao kao lud u dresu Netsa. Jednom je zabio 52 s takvom neviđenom lakoćom. Zbog toga sam ga volio...- prisjetio se. Tijekom nastupa posvetio mu je i stih svoje pjesme:"I want to shoot like Petro' (eng. Želim zabijati poput Petro)

Košarkašu kojeg prepoznatljivim čini pojava u reklami Old Spice i humor ipak je jedna star čudna u Hrvatskoj.

- Jedna stvar me fascinira, tu sam već nekoliko dana, prošao sam puno gradova i nigdje nisam vidio koševe ni djecu kako šutiraju. Gdje svi vi ‘vići’ vježbate šut - htio je znati Shaq koji je visok 216 centimetara i težak 150 kilograma.

Kaže da od NBA košarkaša on priređuje najbolje partyje, ali da je LeBron James najzabavniji. Najbolja momčad za koju je igrao su LA Lakersi, a najdraže zlato koje je osvojio je ono sa Svjetskog prvenstva u Kanadi.