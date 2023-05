Konstrakta komentirala Let 3 uoči finala: Hrvatska je ove godine poslala nešto malo smjelije

Još nas samo dan dijeli od velikog finala Eurovizije u koje se Hrvatska zahvaljujući grupi Let 3 i pjesmi "Mama ŠČ!" plasirala nakon šest godina. Riječki rokeri prava su atrakcija u Liverpoolu, a podrška uoči njihova nastupa u finalu stiže im sa svih strana. Što misli o hrvatskim, ali i srpskim predstavnicima, komentirala je i Ana Đurić Konstrakta, prošlogodišnja predstavnica Srbije čija je pjesma In corpore sano završila na petom mjestu na Euroviziji.

– Ispratila sam Let 3 još od Dore, gdje su mi privukli pozornost. Hrvatska je ove godine poslala nešto malo smjelije. Također mi se sviđa što je poslala i starije izvođače. To uvijek dobro dođe za Euroviziju da je osvježi – rekla je Konstrakta za N1 o hrvatskim predstavnicima.

– Ono što sam uspjela ispratiti u Madridu jest da publika voli Let 3 i da razumiju ono što oni šalju kao poruku koju su podigli na jedan meta nivo. Dakle, protiv rata bilo kada i bilo gdje. Mislim da su to dobro napravili, kao što je i kampanja koju su provodili ovih mjesec i pol dana pažljivo i dobro odrađena sa svim gagovima i kostimima – dodala je Konstrakta.

– Sudjelovali su u prvoj polufinalnoj večeri koja je malo jača, čini mi se, budući da tu imamo favorite za ovogodišnje pobjednike, a uspjeli su proći u finale tako da mislim da dobro stoje sa sadašnjom pozicijom na kladionicama, gdje su negdje na 13. mjestu – rekla pjevačica koja se osvrnula i na srpskog predstavnika Lukea Blacka.

– Posebno mi je drago da je voljen od publike i prepoznat tamo u Britaniji te da dosta njihovih medija pokazuje interes za njega. To je super budući da on tamo živi i radi. Nadam se da će iskoristiti ovu eurovizijsku platformu. Drago mi je i da je Srbija poslala nešto što je van mainstreama i nešto što je prepoznato kao artsy – rekla je Konstrakta, koja kao favorita vidi Loreen koja predstavlja Švedsku.

– Znamo favorite za ovu godinu. Tu je Švedska uvjerljivo na prvom mjestu. Postoje nagađanja da je to sve namješteno ne bi li Švedska pobijedila ove godine na godišnjicu pobjede ABBA-e, ali nisam sigurna da je to točno. Svi znamo da Švedska dobro stoji na Euroviziji i kakva je njihova glazbena industrija – rekla je Konstrakta.

– U vrhu je i Izrael. U kreiranju pjesme je sudjelovao i čovjek koji je radio pjesmu za Nettu, koja je pobijedila s pjesmom "I am not your toy", Finac Kaarija je u vrhu. On mi je vrlo simpatičan i mislim da ima šansu pobijediti. Ostali su u vrhu Francuska, Italija, Španjolska – očekivano. Možda iznenađenje Austrija koja jako dobro stoji. Ajde, vidjet ćemo, neka se zabavimo! Nije zgodno prognozirati. Ja osobno nisam ljubitelj ovih povratnika – bila si, pobijedila si, možda netko drugi sada može proći kroz to iskustvo, ali hajde, vidjet ćemo – zaključila je Konstrakta.

VIDEO Let 3 zaustavljaju brojni prolaznici u Liverpoolu