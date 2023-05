Tereza Kesovija o nastupu Leta 3 na Euroviziji: Nešto mi je falilo, moraju biti življi i uvjerljiviji

Nakon šest godina ove subote će Hrvatska opet imati svog predstavnika na Euroviziji koja se ove godine održava u Liverpoolu. Let 3 će nas predstaviti s pjesmom "Mama ŠČ!" i nastupit će u drugom dijelu finala, a njihov nastup u finalu i prolazak dalje komentirala je i glazbena diva Tereza Kesovija.

- Oni su moji prijatelji, jako ih volim. Ako je itko želio da oni budu najbolji, to sam bila ja, od početaka. No, i u polufinalu su bili u nekom čudnom stresu. Nisu mi bili onako dobri kao na Dori - rekla je naša poznata pjevačica za Dubrovački vjesnik i dodala kako je sretna što će ih gledati u finali i nada se kako će za taj nastup nešto promijeniti u izvedbi.

- Valjda će nešto promijeniti. Doduše, nisam im se javila, ali morali bi biti malo življi i uvjerljiviji, nešto mi je falilo. Moguće da je to bila trema, nije to samo tako. - poručila je Tereza. O samoj Euroviziji kao najvećoj glazbenoj manifestaciji nema posebno dobro mišljenje i smatra kako se puno novaca troši na organiziranje.

- Cijeli Eurosong je bez smisla, po meni. Pare se troše na te gluposti, nije bilo nijedne jedine pjesme koja bi mogla biti prihvatljiva, a kamoli hit. Cijela je ta priredba razočaravajuća. Ogromna galama i ništa više. Ni taj light show nije bio nešto, ponavljao se, samo neki krugovi, točkice... Nije me fasciniralo baš ništa. - poručila je Kesovija.

Misli kako Let 3 neće pobijediti u finalu i misli kako "Mama ŠČ!" nema neku umjetničku vrijednost. Nakon što smo prošli u finale razgovarali smo i s Ksenijom Urličić nekadašnjom urednicom Zabavnog programa na HTV-u, šeficom nekoliko hrvatskih delegacija na Euroviziji i ženom koja je osmislila samu Doru zbog čega je i danas na glasu kao "mama Dore".

– Prije svega jako mi je drago što smo u finalu. Velika je to promocija Hrvatske, mislim da se isplatio njihov trud. Bili su vrlo marljivi i napravili su savršen PR, što je jako bitno, do sada to nismo imali. Marljivost, upornost, dobar PR i televoting razlozi su koji su pridonijeli njihovu plasmanu u finale. Čestitam im na tome! Uspjeli su ispraviti dugogodišnju nepravdu koja nam se događala na Euroviziji kada smo dolazili s dobrim pjesmama pa se nismo plasirali u završnicu – rekla nam je Urličić nakon što je Hrvatska izborila finale. Nije joj bilo lako prognozirati kakav nas ishod očekuje u finalu i misli da će biti teško jer je konkurencija velika.

- Teško je bilo što prognozirati, velika je konkurencija. Imamo skandinavske ujedinjene zemlje, a i velika države koje uvijek prolaze dobro. Mislim da se naši predstavnici neće plasirati u prvih deset, a imam i osjećaj da bi ove godine mogla pobijediti jedna lijepa balada, vidjet ćemo... - rekla nam je tada.