Koncert pun emocija u Veloj Luci: 'Imala sam osjećaj kao da Oliver sjedi u prvom redu'

Bilo je zaista fantastično, ostala sam bez glasa. S obzirom na to da su Tedi, Gibo, Marko Tolja i Ante Gelo ljudi s kojima je Oliver dosta radio, imala sam osjećaj da su izabrali pjesme kao da je on tu, u prvom redu, i da njemu pjevaju. Osjetio se njegov duh u svemu tome – kazala nam je Vesna Dragojević, udovica legendarnog hrvatskog glazbenika Olivera Dragojevića, u čiju je čast na pjaci u Veloj Luci održan koncert “Trag u beskraju”, točno na treću godišnjicu njegove smrti.

Trojac glazbenika redao je Oliverove hitove, uz pratnju Ante Gele na gitari i gudačkog orkestra Alana Bjelinskog. Posebno je bilo veselo kad su Gibonni i Marko Tolja zapjevali “U ljubav vjere nemam”, potom je slijedio “Galeb i ja” i za kraj “Cesarica” u izvedbi Tedija i Gibonnija. Koncert se pratio i na rivi, a ljudi su na brodicama palili baklje.

– Ne sjećam se kad je bilo ovoliko ljudi. Moram priznati da sam dirnuta – dodala je Vesna Dragojević.

– Želja nam je bila okupiti sve glazbenike i Oliverove prijatelje te obilježiti sjećanje na našeg Velolučanina i glazbenika kako što je on i za života radio – pjevajući, i veseliti se ovdje u Veloj Luci. Koliko god je zahtjevna cijela organizacija, kada sam vidjela atmosferu koja je vladala sinoć, prvo što sam pomislila nakon koncerta bilo je kada ćemo krenuti s planovima za sljedeću godinu. Oliver je okupljao i ujedinjavao ljude za života, a to je nastavio i nakon smrti. Nevjerojatna je energija i emocija koja se sinoć mogla osjetiti u Veloj Luci, od publike do izvođača, od onih najmlađih do onih najstarijih – izjavila je načelnica Vele Luke Katarina Gugić.

