Kći bivšeg premijera Oreškovića postala prava zvijezda, pratitelji ne mogu vjerovati kako izgleda u bikiniju

Ella Orešković (22), pjevačica i kći bivšeg premijera Tihomira Oreškovića, na svojem Instagram profilu često objavljuje, a posljednjom objavom posebno je oduševila. Naime, objavila je album fotografija s odmora na kojima pozira u kupaćem. Na fotografijama je pokazala kako se odmara i zabavlja se s društvom, ali i svoju savršenu figuru koju su primijetili i njezini pratitelji. „Najslađa“, jedan je od komentara, a poručili su joj i da je baš zgodna. Među komentarima našao se i emotikon mačke.

Foto: instagram Inače, Orešković je javnost upoznala kada je zimus nastupila na Dori sa svojom pjesmom ''Come this way'', a na društvenim mrežama stalno je aktivna. Nedavno se pjevačica pohvalila velikim uspjehom svoje sestre Emme koja je završila studij na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Ella studira psihologiju u Španjolskoj.

Podsjetimo, pjevačica je rođena u Kanadi, a u Hrvatsku se doselila prije 12 godina. Iako obožava glazbu i pjevanje, posvetila se obrazovanju na drugom području jer smatra da je teško ostvariti uspješnu glazbenu karijeru. Dodajmo i da bivši premijer i njegova supruga Sanja, uz Emmu i Ellu, imaju i dva sina, Jakova i Filipa.

