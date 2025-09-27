Konačno je sretan! Darko iz 'Ljubav je na selu' pronašao je srodnu dušu: 'Javila mi se porukom'

Darko Školnik, poljoprivrednik iz Hagnja koji je zadobio naklonost publike u omiljenom reality showu "Ljubav je na selu", prolazio je kroz težak period tražeći svoju drugu polovicu. Premda mu romansa pred TV kamerama nije uspjela, izgleda da mu je sudbina pripremila nešto drugo. Poslije brojnih uzleta i padova, Darko je konačno otkrio svoju sreću s misterioznom Zagrepčankom koja ozbiljno planira njihovu zajedničku budućnost.

Brojni gledatelji pamte Darkovo prvo pojavljivanje u osmoj sezoni programa, kad se kao sudionik nadmetao za ljubav farmerice Marine Peštaj. Usprkos tome što tada nije ostvario romansu, to iskustvo je opisivao pozitivno i nastavio je sa svojom potragom. Nakon nekoliko godina, publika je imala mogućnost ponovno ga pratiti, ali ovaj put kao glavnu zvijezdu. Tijekom 17. sezone, Darko je ugostio kandidatkinje na svojoj farmi u Hagnju, vjerujući da će pronaći životnu suputnicu usprkos činjenici da je većinu vremena radio u Nizozemskoj.

Ta sezona bila je emocionalno nabijena, a posebnu pažnju privukao je njegov odnos sa sudionicom Anamarijom. Privlačnost među njima bila je nepobitna, a vrhunac je dostigla romantičnim putovanjem koje je kod mnogih izazvalo nadu u sretan kraj. Međutim, Anamarija mu je na kraju otkrila da ga, bez obzira na sve, doživljava isključivo kao dobrog prijatelja. Tu su se njihovi putevi razdvojili, a Anamarija je kasnije pronašla sreću najprije mirenjem sa bivšim mužem, a potom i brakom sa mlađim partnerom.

Poslije Anamarije, Darko je nastojao razviti vezu sa još jednom kandidatkinjom, Milenom, ali ta romansa nije bila dugotrajna. Kako je objasnio, veza je bila naporna, a smatrao je da Milena nije bila autentična. Njegovi bliski ljudi i komšije također su sumnjali u njene motive, percipiraju je kao manipulativnu osobu. Iako razočaran, Darko je završio i tu vezu, ali nije izgubio optimizam.

Kada se emisija završila, njegove poruke bile su preplavljena izjavama podrške i ljubavnim prijedlozima žena širom Hrvatske koje su u njemu prepoznale iskrenu i dobru osobu. Darkova prava ljubavna saga počela je na istom mjestu gdje se završila ona televizijska – pred ekranima. Ovaj put, međutim, iz drugačije perspektive.

U ekskluzivnom razgovoru za RTL.hr, Darko je otkrio da je već izvjesno vrijeme u blaženoj i potpunoj vezi sa damom iz Zagreba koja ga je redovno pratila u showu "Ljubav je na selu". "Javila mi se porukom. Svidio sam joj se zbog svog karaktera i naravi", objasnio je zadovoljni Darko. Nakon što su se dopisivali, dogodio se i susret, a njihov razgovor odveo ih je u nepredvidljivom pravcu. Otkrili su zapanjujuću sličnost – njena majka je iz identičnog kraja kao Darkovi roditelji, što ih je još više povezalo i spojilo na dubljem nivou.

Njegova nova izabranica otvoreno pokazuje svoje oduševljenje. "Privuklo me sve kod njega – njegov karakter, ponašanje, iskrenost i nježnost. Oduševljava me njegova ljubav prema prirodi i cvijeću, te način na koji cijeni svoj vrt i kuću", izjavila je. Dvojac je u kontinuiranom kontaktu i postupno, ali stabilno, postavlja osnove za zajedničku budućnost. Štoviše, njegova partnerica ima i prilično poseban plan. "Planiram ga dovući u Hrvatsku", rekla je kroz smijeh, ali s ozbiljnom namjerom. Čini se da u tome uspijeva, jer je i sam Darko potvrdio svoju sreću i zadovoljstvo, ne odbacujući mogućnost povratka iz Nizozemske.