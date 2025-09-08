Naši Portali
Komentari ne staju! Slavna glumica (60) objavila fotku na kojoj je u badiću, evo kako izgleda

The Devil Wears Prada opening
Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
08.09.2025.
u 22:00

Na fotografiji, Liz zrači samopouzdanjem dok se naslanja na balu sijena. Njezin odabir pao je na elegantni bijeli bikini sa zlatnim lančićima koji su dodatno naglasili njezin preplanuli ten i savršene trbušnjake.

Britanska glumica i model, Elizabeth Hurley, još je jednom dokazala da su za nju godine samo broj. Ova bezvremenska ljepotica odlučila je pozdraviti ljeto fotografijom koja je njezine milijune pratitelja na Instagramu ostavila bez daha. U opisu je kratko napisala "Zbogom najboljem ljetu", no prizor koji je podijelila govori da za nju najbolje vrijeme tek dolazi. Pozirajući u minijaturnom bijelom bikiniju, 60-godišnja zvijezda pokazala je zavidnu figuru na kojoj bi joj pozavidjeli mnogi.

Na fotografiji, Liz zrači samopouzdanjem dok se naslanja na balu sijena. Njezin odabir pao je na elegantni bijeli bikini sa zlatnim lančićima koji su dodatno naglasili njezin preplanuli ten i savršene trbušnjake. Izgled je zaokružila velikim sunčanim naočalama, koje su joj dale dozu holivudskog glamura. Nije trebalo dugo da se ispod objave zaredaju komplimenti. Obožavatelji su je obasuli pozitivnim komentarima, a neki od njih su glasili: "Apsolutno zapanjujuća", "Spektakularno!" i "Seksi". Čini se da se čitava vojska njezinih pratitelja složila – Liz Hurley izgleda bolje no ikad.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
The Devil Wears Prada opening
1/29

Ova objava dolazi nedugo nakon što je glumica proslavila 60. rođendan, što cijelu priču čini još impresivnijom. Mnogi se pitaju u čemu je tajna njezinog izgleda, a odgovor leži u disciplini i nevjerojatnoj energiji. Hurley nije samo glumica koju pamtimo po ulogama u hitovima poput Austin Powers i Začaran, već i uspješna poduzetnica. Vlasnica je brenda kupaćih kostima, Elizabeth Hurley Beach, pa ne bi čudilo da je upravo ovaj bikini model iz njezine kolekcije. Njezin status modne ikone i dugogodišnje ambasadorice za Estée Lauder samo potvrđuje njezin trajni utjecaj.

Godina 2025. za Elizabeth je bila izuzetno dinamična. Osim proslave rođendana, njezina karijera i privatni život bili su u središtu pozornosti. Surađivala je sa sinom Damianom na filmu Strictly Confidential, a javnost je zaintrigirala i vezom s glazbenikom Billyjem Rayom Cyrusom. Elizabeth iznova dokazuje da je žena s tisuću lica – glumica, majka, poduzetnica i aktivistica. Svojom najnovijom objavom samo je potvrdila status ikone koja ne prestaje inspirirati, pokazujući da samopouzdanje i ljepota ne poznaju granice.

Iznenađenje u eteru već prvi dana na novom poslu! Omiljeni glazbenik prekinuo Ivanu Mišerić: 'Što se ovdje događa?'
