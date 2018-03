Legendarni komičar umro u 90. godini života

Sir Kenn Dodd - genijalni komičar i zvijezda brojnih BBC-evih serija - umro je sa 90 godina, objavio je njegov menadžer.

Komičar je umro samo nekoliko dana nakon što je napusti bolnicu i oženio se sa svojom partnericom Anne Jones, s kojom je bio 40 godina.

- On je bio genijalac i legenda u komedijiu", rekao je menadžer Robert Holmes i nadodao: "Pitao je Anne da se uda za njega. Otišli su kod matičara te su se vjenčali u kući u petak. Umro je dva dana kasnije, na majčin dan. Anne je očito uzrujana. Bili su zajedno 40 godina."

Sir Kent je napustio školu sa 14 godina te je radio sa svojim bratom Billom. U slobodno vrijeme se bavio pjevanjem i uvježbavanjem svojih stand-up nastupa. Sebe je opisao kao "profesor Yaffle Chuckabutty", "Operni Tenor" i "Sausage Knotter".

Godine 1954. u The Theatre Royal su vidjeli njegov nastup u kojem je glumio profesora Chuckabuttya, te je u sljedeće dvije godine nastupajući u Blackpoolu došao do vrha izvodeći svoje poznate točke poput Diddy Men, the Broken Biscuit Repair Works, the Jam Butty Mines, the Moggy Ranch i the Treacle Wells.

Dalje su sljedile brojne serije na BBC- u uključujući i The Ken Dodd Show and Ken Dodd's Laughter Show.

Ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda za svoju najdulju točku - 1500 šala u tri i pola sata nastupa, a 1982. dobio je nagradu OBE, a 2017. ga je Princ William proglasio vitezom.

Na početku ove godine boravio je u bolnici više od šest tjedana zbog infekcije u prsima, a bolnicu je napustio krajem veljače.