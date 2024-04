Kći Harisa i Meline Džinović nakon njihovog razvoda iznenadila je ovim neočekivanim potezom

Svakog dana u javnosti se pojave nove informacije o razvodu glazbenika Harisa Džinovića i njegove supruge Meline. U svojim medijskim istupima zadnjih dana Haris je govorio kako njihov sin Kan nije u dobrim odnosima s majkom, dok je njihova kći Đina privrženija majci, ali novi Đinin postupak daje naslutiti kako se ta situacija možda promijenila. Naime, Đina više ne prati svoju mamu na Instagramu a do ovog razvoja događaja je došlo nakon što je Melina nedavno bez najave došla u obiteljsku kuću u kojoj pjevač živi s djecom. Tada je Haris ispričao kako su njihova djeca reagirala kada je Melina došla u vilu iz koje se iselila nakon odluke o razvodu, a zbog njezinog dolaska u vilu na pjevačev poziv je stigla i policija.

- Melina me nije pokušala kontaktirati. Ona je napustila kuću, kad je došla pozvao sam policiju. Ona ima pravo pokupiti što je njezino, ona ima svoj neki stan, živi na drugom kraju grada. Ne znam koji je bio razlog njenog dolaska, ja sam pozvao policiju, dali smo izjave oboje i tako se to završilo. Malo miriše na provokaciju, ali ne znam zašto nije htjela otići. Rekla mi je da je ovo njena kuća. Bili smo svi četvero kod kuće, djeca su je molila da ode, ali ona nije htjela. Djeca su se bojala da se situacije ne pretvori u fizički obračun - rekao je kasnije Haris u emisiji "Premijera-vikend specijal", prenosi Blic. Pjevač je istaknuo i kako njegova bivša supruga zadnjih mjesec dana nije u kontaktu s njihovim sinom. Modna dizajnerica i bivša supruga Harisa Džinovića ranije je pričala u jednom intervju o odnosu sa svojom djecom.

Foto: Instagram

VEZANI ČLANCI

GALERIJA Haris i Melina Džinović u danima sreće

- Ja se u pomoć uzdam otkad su se oni rodili zato što je nemoguće voditi ovakav život, koji zahtjeva i dosta putovanja, čak i dok nisam imala svoj posao. Ja sam sa Harijem išla na 99 posto koncerata dok nije postojao posao koji me sada zaista preokupira i dok djeca nisu bila u tom tinejdžerskom periodu. Smatram se sretnom što imam majku i sestru, ali i divne žene koje su zaista i dan-danas s nama u kući, koje su mi pomagale oko svega toga. Dosta je to kaotičan život. Nikada nijedna majka nije majka kakva bi htjela da bude, to možete pitati i doktoricu i domaćicu, i suprugu pjevača i dizajnericu, sve mi imamo neku grižnju savjesti i želje koje nismo ostvarile. Kada su djeca u pitanju, uvijek vam nedostaje vremena i uvijek vam je nečega žao, ali mislim da odgajamo dvoje sretne djece i da smo po tom pitanju i ja i on uspjeli. Velika je sreća da je Hari jako posvećen djeci kao otac i oni žive tako da im ni sa jedne strane ne fali ljubav - rekla je Melina tada.

VIDEO Dalibor Matanić oglasio se o uznemiravanju žena pa obrisao profil na Facebooku