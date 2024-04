Slađana Milošević sahranjena je u Beogradu: Jedan detalj o njoj rijetki su znali

INFLUENCER U ČUDU

Marco Cuccurin se požalio: 'Žena me fizički napala u pekarnici. Ne mogu vjerovati da nitko nije reagirao'

Pitao sam ženu čeka li u redu, a ona me samo hladno pogledala i maknula se od mene na sasvim drugi kraj pekare. Pet sekundi nakon toga vraća se na to mjesto pokraj mene i cijelo vrijeme me čudno gleda. Imala je dvije putne torbe na sebi i odjednom se zaletjela na mene s tim torbama da me namjerno lupi i potom je otišla u drugom smjeru, napisao je pobjednik "Plesa sa zvijezdama"