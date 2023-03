Kćer Anice i Roberta Kovača ne viđamo često, a sada je snimljena na špici u ležernom izdanju

U moru često viđenih lica na zagrebačkoj špici jučer je uočeno i jedno lice koje ne viđamo često u javnosti. Riječ je o 19-godišnjoj Leticiji Kovač, inače kćeri bivše Miss Hrvatske i prve pratilja na izboru za Miss svijeta Anice Kovač (47) i nekadašnjeg nogometaša Roberta Kovača (48). Leticija je centrom Zagreba prošetala u ležernom izdanju, a društvo joj je pravio njezin pas. Na sebi je imala bijelu trenirku iz vlastite modne kolekcije, bijele tenisice, kratku crnu jaknu, plavu torbicu i moderne sunčane naočale.

Leticija je inače poprilično samozatajna, a svoju privatnost na društvenim mrežama dijeli tek s odabranima. Njezini profili zaključani su za javnost pa se o njoj malo toga zna. Uoči Svjetskog prvenstva u Kataru otkriveno je da je Leticija dijeli majčinu ljubav prema modi te da je i sama dizajnirala liniju sportskih trenirki.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Leticija Kovač došla je na ideju kreirati kvalitetne trenirke s detaljem prepoznatljive šahovnice i predstavila ih je dok je trajalo Svjetsko prvenstvo u nogometu u Kataru. Ispričala je sada i kako se ideja za kreiranjem trenirki rodila dok je s obitelji živjela u Monaku.

- Počelo je u Monaku gdje sam išla u školu i u školi smo dobili projekt napraviti svoj biznis i kako sam cijelo vrijeme razmišljala nešto raditi u vezi mode trenirka mi je bila prvo što mi je palo na pamet - ispričala je Leticija u razgovoru za IN Magazin i dodala kako je puno toga naučila tijekom cijelog procesa od ideje do same izrade trenirki.

- Iskreno naučila sam puno, radim još na novim idejama, ali općenito sve radim. Jest da mi mama pomogne u nekim stvarima, ali stvarno sam počela biti samostalna, učim se iako ne znam neke stvari, ali pitam i to je najbitnije - priznala je. Nakon odlaska iz Monaka obitelj Kovač je donijela odluku kako će im baza biti Zagreb, a Robert će veći dio vremena biti u Njemačkoj gdje je dobio novi poslovni angažman.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Ponekad je teret biti dijete poznatih roditelja, međutim beskrajno sam zahvalna svojim roditeljima koji su uvijek uz mene. Ipak, kao i sve djevojke mojih godina, još uvijek se tražim i želim sama, svojim trudom i kreativnošću, ostvariti svoje snove - rekla je Leticija kada je javnosti prije mjesec dana predstavljala svoje trenirke. Uz studij nađe vremena i za modni posao, pa je najavila kako će uskoro početi raditi na dječjoj kolekciji, a priprema nešto i za ljetnu sezonu. Leticijine trenirke dolaze u crvenoj, bijeloj i plavoj boji, koje simboliziraju boje hrvatske zastave, što je naglašeno detaljem crveno-bijelih kockica.

