Kate je plakala kada su mediji uoči vjenčanja otkrili što je držala u tajnosti

Vjenčanje princa Williama i Kate Middleton milijuni su gledali diljem svijeta, a buduća vojvotkinja od Cambridgea mjesecima se pripremala za taj veliki dan.

Obožavatelji su s nestrpljenjem čekali da se otkrije bilo kakav detalj vezan uz vjenčanje i iako je Kate zabranila svima da se medijima dijele informacije o vjenčanju, neki detalji su procurili u javnost. Najviše od svega htjela je da dizajn njezine vjenčanice ostane u tajnosti do samoga dana vjenčanja.

Međutim netko je uoči samog vjenčanja odao medijima informaciju o tome da će Kate nositi vjenčanicu modne kuće Alexandera McQueena koju je dizajnirala Sarah Burton. U dokumentarcu "Secrets of the Royal Dressmakers" stručnjakinja za britansku kraljevsku obitelj Katie Nicholl govorila je o tome koliko je to uzrujalo Kate.

- To je izazvalo suze kod Kate jer je radila sve samo da u javnost ne procure informacije o vjenčanici - rekla je. Burton nije htjela komentirati napise kako je ona zaslužna za dizajn i šutjela je sve do dana vjenčanja kada je i službeno objavljeno čiju vjenčanicu Kate nosi.