Kandidati su se borili za 5 ličkih krumpira, plavi tim kritizirao kuharicu: 'Filip bi to bolje'

U napetom nadmetanju za pet ličkih krumpira i kilogram leće, nadmoćnu je pobjedu odnio crveni tim, pa se plavi ovoga puta vraćaju u kamp praznih ruku.

U igri je sudjelovalo po četiri natjecatelja iz svakog tima – dvije žene i dva muškarca. Jedan od njih bio je strijelac, a ostali pomagači. Na putu do cilja strijelcu je bilo zabranjeno dotaknuti tlo. Pomagači su mu bili dužni pomoću tri stalka postaviti pokretni most između svake platforme koji je strijelcu omogućio dolazak do kraja poligona. Prolazeći prepreke natjecatelji su putem trebali pokupiti ukupno tri zastavice, prsten i dvije vrećice s pijeskom. U trenutku kada su došli do cilja, morali su nabaciti vrećice s pijeskom na dva postolja i zakačiti prsten o klin. Onaj tko je prvi pobijedio u zadatku, osvojio je jedan bod za svoj tim. Hranu je osvojio onaj tim koji je prvi prikupio šest bodova.

Na kraju je brži i odlučniji bio crveni tim, pa su namirnice otišle na njihov otok. Pobijedili su s rezultatom 6:2. Iako su u pravilu članovi plavog tima bili brži na poligonu, crveni su bili spretniji u bacanju obruča i to im je priskrbilo vrijedne bodove. „Svatko od nas je poštovao strategiju koju smo dogovorili. Bili smo brzi. To se vidjelo i kad je David bio gore. Bili smo brzi i okretni na poligonu, što meni koji kreiram strategiju puno govori. Ali crveni su imali bolju ruku, bolje su bili usklađeni“, rekao je Amer kojeg je Filip i službeno otkrio kao vođu plavoga plemena.

„Jako mi se sviđaju ove igre. Mislim da se to može i primijetiti. Baš se igram i svaki put prije nego krenem u tu igru, malo zatvorim oči i umirim se“, rekla je Marija koja je pobijedila dok joj je konkurencija bila Marina.

„Malo sam zbunjena, jer su mi mnoge stvari nove. Bili ste stvarno top što se tiče prvog dijela. Bili ste brzi i okretni, poletni, stvarno svi, ali taj kraj, to je puka sreća“, rekla je Mihaela svom timu nakon što su se vratili na svoj otok. „Igra je bila jako zanimljiva i neizvjesna do samoga kraja i opet se pokazalo da nije bitno tko prvi stigne na gađanje, nego je bitna ta preciznost i to odlučuje o svemu“, procijenila je Ana.

Pale su i prve kritike u timu plavog plemena. Filipu se ne sviđa kako Marina kuha, ali ne želi joj to reći jer smatra da ne bi dobro primila kritiku. „Kod Marine mi smeta što je uzela ulogu kuharice, a znam da bi Filip to skuhao puno bolje i puno pametnije“, rekla je Anđela, ali nitko to ne želi reći Marini, jer se boje da će doći do razdora u timu.

Crveni tim opet je ulovio ražu, pa će se uz krumpir počastiti i ovom morskom poslasticom. „Bitka za ražu nije dugo trajala. Ugledao sam je u vodi. Imao sam sreću što je bježala ka plićaku i samo sam je izbacio na obalu“, ispričao je Bojan. „Večeras imamo pravu gozbu. Prvo ćemo ispeći ražu, a poslije toga na tom ulju pečemo krumpir koji smo osvojili“, rekla je Nataša, a Lazar dodao: „Past će večera kao u hotelu s pet zvjezdica“.

