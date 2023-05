Kamere uhvatile neugodne trenutke između braće: Harry je cijelo vrijeme pogledavao prema Williamu

Iako se isprve nagađalo hoće li princ Harry (38) i supruga Meghan Markle (41) uopće dobiti pozivnicu za kraljevu veliku krunidbu 6. svibnja, na kraju su je dobili no pojavio se samo Harry. Meghan je, kako su mediji doznali nekoliko dana prije krunidbe, ipak odlučila ostati u Americi zbog 4. rođendana njihova sina Archieja.

Zbog toga je i Harry doputovao netom prije krunidbe i iz zračne luke odmah došao u Westminstersku opatiju gdje je održana svečana ceremonija. I prije krunidbe bilo je poznato kako on neće imati nikakvu ulogu u svečanosti jer više ne radi za kraljevsku obitelj, a zbog svega je sjedio tek u trećem redu, daleko od brata i obitelji. Sjedio je pored supruga princeze Eugenie, Jacka Brooksbanka i princeze Alexandre, sestrične pokojne kraljice koja već deset godina ne sudjeluje u kraljevskim angažmanima.

Za razliku od njega, njegov brat William imao je posebnu ulogu u ceremoniji, na kojoj je imenovan princom od Walesa, a tijekom imenovanja došao je pred kralja, oca Charlesa III., kleknuo te ga poljubio u obraz. A taj emotivan trenutak između svog brata i oca gledao je Harry iz trećeg reda.

Kamere su zabilježile i da Harry cijelo vrijeme pogledava prema bratu, a izgledalo je kao da pokušava uhvatiti njegov pogled, no to mu nije uspjelo za vrijeme cijele ceremonije. Naime, on i brat nisu se ni pogledali cijeli dan. Mediji pišu kako je to okrutan potez princa Williama koji je na njega još ljut zbog njegovih memoara "Spare" (Rezerva) ju kojima je pisao o njima.

Primjerice, princ Harry tvrdi da ga je brat William fizički napao zbog braka s Meghan. Naveo je da se sukob dogodio u njegovu domu u Londonu 2019. godine. Imao je vidljivu ozljedu na leđima nakon što ga je princ od Walesa zgrabio za ovratnik i pokidao mu ogrlicu prije nego što ga je srušio na pod. Harry nadalje tvrdi da je William američku glumicu nazvao "teškom", "bezobraznom" i "toksičnom", a na to je Harry uzvratio Williamu kako ponavlja priče i naslove o Meghan koje plasiraju britanski mediji i time je htio dati do znanja Williamu kako sumnja da upravo on plasira medijima takvu sliku o Meghan. U tom trenutku je William poludio i izgubio kontrolu te fizički napao svog brata.

- Sve se dogodilo tako brzo. Dakle, vrlo brzo. Uhvatio me za ovratnik, strgnuo mi ogrlicu i srušio me na pod. Sletio sam na pseću zdjelu koja je pukla ispod mojih leđa, a komadići su me zarezali. Ležao sam na trenutak ošamućen, a onda sam ustao i rekao mu da izađe - opis je svađe i fizičkog sukoba prinčeva. U knjizi navodno Harry tvrdi kako su ga u mlađim danima upravo William i supruga Kate Middleton nagovorili da na jednu zabavu odjene nacističku uniformu koja mu je kasnije donijela loš publicitet.

