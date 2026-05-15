ZAŠTITNO LICE HRT-A

Daniela Trbović otkrila kada ide u mirovinu: Evo koliko dugo će još raditi na HRT-u

15.05.2026.
u 15:08

S karijerom dugom više od 35 godina, tijekom koje je postala ikona prvo vodeći kultni "Hit Depo" s Hamedom Bangourom 90-ih, a zatim i kao zaštitno lice kviza "Najslabija karika" u 2000-tima, Daniela je provela gotovo pola postojanja HRT-a radeći na Prisavlju

Jedna od najpopularnijih domaćih voditeljica, Daniela Trbović, gostujući u "Nedjeljom u 2" iznenadila je javnost govoreći o skorom odlasku u mirovinu. Jedno od zaštitnih lica HRT-a potvrdilo je da je taj dan vrlo blizu. – Za dvije i pol godine, tri idem u mirovinu – izjavila je Daniela. Unatoč tome što se njezin odlazak s HRT-a približava, Trbović priznaje da još nema razrađene planove za mirovinu. – Nemam još ideje što raditi u mirovini. Ja sam samo lijepa, drugi mi dolaze s idejama – našalila se voditeljica. S karijerom dugom više od 35 godina, tijekom koje je postala ikona prvo vodeći kultni "Hit Depo" s Hamedom Bangourom 90-ih, a zatim i kao zaštitno lice kviza "Najslabija karika" u 2000-tima, Daniela je provela gotovo pola postojanja HRT-a radeći na Prisavlju. 

Kao voditeljica Trbović je ostala upamćena po britkom jeziku, strogom držanju i sarkazmu koji su s vremenom postali njezin zaštitni znak. Uz svoja dva najpoznatija projekta, Daniela je vodila i brojne druge autorske i zabavne emisije, među kojima su „8. kat” i „5.com s Danielom”. U voditeljskoj ulozi sudjelovala je i na festivalima i dodjelama nagrada poput Dore i Porina, te na raznim humanitarnim manifestacijama.

Podsjetimo, na pitanje u "Nu2" što joj je bilo najdraže raditi, izdvojila je razgovorne emisije i „Najslabiju kariku”. Otkrila je i da je tijekom karijere dobivala ponude drugih televizija, posebno dok je vodila „Najslabiju kariku”, ali ih nije prihvatila jer joj se sviđao format koji je radila i jer se nikada nije vidjela kao osoba koja se zna agresivno nametati na tržištu. Govoreći o svom voditeljskom stilu, rekla je da voli humor, ironiju i spontanu komunikaciju s gostima, ali bez zlonamjernosti. Smatra da voditelji trebaju biti autentični i različiti, a ne „klonovi jednog te istog tipa”.
KL
Klarahrv
15:36 15.05.2026.

Bogu hvala napokon jedna dobra vijest. Još kad dočekam da odlaze Aca i Maja to će biti dan za slavlje.

AN
AntePortas9
15:55 15.05.2026.

Zar ta nešto radi? Možda se ispodprosječno brbljanje zove radom.

Avatar artemiš
artemiš
15:54 15.05.2026.

Daj Bog da što prije odeš i da te više ne vidimo. Histerična i bez osjećaja za kadencu. I festivale i intervjue i sprovode istim histeričnim tonom odrađuje.

