Joško Lokas otkriva detalje novog projekta: 'S Tarikom radim na novom kvizu, pobjednik osvaja milijun eura!'

Joško Lokas i Tarik Filipović već su godinama zaštitna lica domaćih kvizova pa će mnoge kvizaše zasigurno razveseliti informacija da ovaj dvojac trenutačno radi na novom kvizu koji će okupiti najbolje kvizaše ne samo iz Hrvatske već i iz zemalja u regiji. Finale bi se trebalo održati u Zagrebu, a pobjednik će, bude li se sve odvijalo prema planu, kući otići bogatiji za barem milijun eura! Cifra je to koju je Tarik već otkrio medijima, a sada smo o svemu porazgovarali i s Joškom Lokasom, koji nam je otkrio detalje u vezi s kvizom i suradnjom s Tarikom.

Nedavno je Tarik Filipović otkrio da radite na novom kvizu, a tu informaciju i sami ste potvrdili medijima. U kojoj je trenutačno fazi taj projekt? Postoji li već neki radni naziv kviza?

Krenut ću od posljednjeg pitanja. Mi ga zasad radno zovemo Liga prvaka. Naslov ćemo odrediti kada sve bude gotovo. Samim time odgovaram vam i na prvo pitanje, dakle još uvijek radimo na njemu. Osnovni kostur postoji, ali ima još mnogo detalja na kojima radimo. Znamo sistem i što s njim, ali sada treba odbaciti viškove i testirati cijelu priču, a nakon toga opet sjesti i finalizirati format.

Tko je prvi došao na ideju kviza i kako ste podijelili posao? Za što je zaslužan Tarik, a za što vi?

Iskreno, mi uvijek jedan drugome predstavljamo ideje i iz jednog razgovora dođe se nekad do nečeg posve drugog. Tako je i s ovim formatom. U razgovoru o popularnosti kviz-formata u regiji, ali i svijetu, došli smo do ideje za ovaj projekt.

S obzirom na to da obojicu gledamo i u voditeljskoj ulozi, hoće li jedan od vas preuzeti voditeljsku palicu ili ćete taj posao prepustiti možda nekoj trećoj osobi?

Ovaj kviz trebao bi voditi Tarik.

Projekt bi trebao okupiti najbolje kvizaše ne samo iz Hrvatske već i regije. Kako će to biti izvedeno? Dakle, snimanja neće biti samo u Zagrebu?

Kao što rekoh, sve je još u povojima. Želja je okupiti najbolje natjecatelje. U prvoj fazi cilj je biti najbolji u svom dvorištu, a onda se ide dalje. Dakle gradovi u regiji postajali bi domaćini formata.

Foto: Robert Anić/PIXSELL Nagradni fond trebao bi biti čak milijun eura, što je poprilično primamljiva svota. Očekujete li da će zbog toga i interes kandidata biti veći u odnosu na druge kvizove na koje se naviknula domaća publika?

Na papir smijete napisati svašta. Nagrada bi u svakom slučaju morala biti visoka jer je sistem tako napravljen da ćete se stvarno morati namučiti kako biste na kraju bili jedini pobjednik.

Jeste li već iznijeli svoju ideju nekoj od televizijskih kuća? Kakve su prve reakcije?

Ne, idemo korak po korak. Kada budemo potpuno zadovoljni onim što imamo, možemo pokrenuti razgovore.

Prošle godine najavili ste i kviz 'Solo' koji bi trebao biti nasljednik 'Upitnika'. Zna li se već kada će on zaživjeti? Imate li još kvizaških planova? Ako se ne varam, s Tarikom trenutačno paralelno razvijate i jedan sportski kviz. Možete li nam o tome reći nešto više?

"Solo" je izvrstan kviz koji je praktički gotov. Vedran Kasap i ekipa iz Clinica studia napravili su format koji je potpuno usklađen s vremenom u kojem živimo. To je odličan iskorak prema digitalizaciji TV-a i široj upotrebi formata. Za razliku od spomenutog budućeg kviza, "Solo" smo testirali i pokazali, a reakcije su bile odlične. Da nije bilo ludila s pandemijom, možda bismo ga već gledali. Pilot sam vodio ja, ali to ne znači da je to konačan odabir voditelja. Meni je samo bilo najlakše snimiti nešto što znam raditi kako bih na ekran prenio ideju cijelog tima. Što se ostalih formata tiče, radimo na sportskom kvizu koji nije gotov, a imamo i odličan kviz "Imam pitanje" koji je gotov i poput kviza "Solo" može se vrlo brzo početi emitirati.

