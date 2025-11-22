Tomislav Bralić i klapa Intrade otkrili najaznaimljiviji poklon koji su dobili od fana: 'Nismo mogli vjerovati'

Koncerti Tomislava Bralića i klape Intrade u Zagrebu već su 19 godina fenomen. Još od 2006. godine i prvog koncerta u KD Vatroslava Lisinskog, prosinac u glavnom gradu nezamisliv je bez njihovih nastupa – bilo da se održavaju u Lisinskom, Ciboni, Domu sportova ili Areni Zagreb, važan su dio božićne atmosfere u Zagrebu. Upravo su koncerti u Areni, 2011. i 2018. godine, postali kruna te tradicije, potvrda njihove popularnosti i priznanje dugogodišnjem radu, kao i posebnog odnosa sa zagrebačkom publikom. Ove se godine u Zagreb, u Arenu, vraćaju 13. prosinca lijepim povodom – proslaviti 40 godina svog glazbenog rada, a na službenoj press konferenciji otkrili su da publici pripremaju poseban doživljaj.

Tomislav Bralić osvrnuo se na 40 godina karijere, istaknuvši da je tajna dugovječnosti klape njihova iskrenost i povezanost s publikom. "Četrdeset godina prošlo je kao tren. Toliko je uspomena, emocija, prijateljstava… Naši su koncerti oduvijek bili susret s publikom koja nam vraća ljubav koju im dajemo kroz glazbu," poručio je Bralić i dodao kako im je publika često i davala poklone, a najzanimljiviji su dobili prije nekoliko godina na Pagu.

"Javio nam se čovjek i rekao da će nam donijeti nešto što sigurno dosad nikad nismo dobili na poklon. Mislili smo se što bi to moglo biti, a on se vratio s vrećom od 50 kilograma soli. Nismo mogli vjerovati. Evo još uvijek trošimo tu sol", kazao je Bralić.

Publiku u Areni Zagreb očekuju posebno osmišljeni glazbeni trenuci, uz raskošnu pratnju Orkestra Josipa Cvitanovića te nastupe gostiju – 4 Tenora i Mije Dimšić. Najavljeno je i da će im se na pozornici pridružiti još jedan glazbeni gost, no organizatori njegovo ime zasad čuvaju kao iznenađenje za koncert. Poručuju da publiku očekuje emotivna, svečana večer ispunjena hitovima, generacijskim susretom izvođača i vrhunskom produkcijom.

Zdenko Knežević, jedan od osnivača klape, prisjetio se samih početaka i nastanka Intrada, a posebno je istaknuo simboliku imena te prve nastupe koji su klapi otvorili put prema uspjehu. Na konferenciji se govorilo i o ključnim trenucima karijere – od velikog koncerta "Ne damo te pismo naša na Poljudu" 2006., preko tradicionalnih zagrebačkih koncerata, do povijesnog nastupa 2011. u Areni Zagreb, prvog samostalnog koncerta jedne klape u najvećoj hrvatskoj dvorani. Taj je koncert kasnije ovjekovječen CD-om i DVD-om dijamantne naklade, a uspjeh je ponovljen i 2018. godine.

Branko Paić iz Scardone, jedan od organizatora koncerta, podsjetio je da su najvažniji trenuci klape zabilježeni i u monografiji "Popili intrade i opet su žedni" te u istoimenom dokumentarnom filmu, naglasivši važnost očuvanja ovog glazbenog nasljeđa. Organizator Zvonimir Sunara Suki istaknuo je da je turneja, koja je započela u najprestižnijim prostorima poput zadarskog Foruma, pulske Arene, šibenske Tvrđave sv. Mihovila i splitskih Gripa, poseban glazbeni put koji vodi upravo prema zagrebačkom vrhuncu. "Arena Zagreb je uvijek posebna priča, ali ovaj put nosi emociju jubilarne proslave," rekao je Suki.

Nadolazeći koncert u zagrebačkoj Areni bit će više od glazbenog događaja – bit će to slavlje života, tradicije, emocija i posebnog odnosa koji klapa njeguje s publikom koja u Zagreb tradicionalno dolazi iz cijele Hrvatske, ali i šire: Slovenije, Austrije, Njemačke, Češke...