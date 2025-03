Josipa Lisac o filmu s pokojnim Richardom Chamberlainom: 'Glumila sam mađarsku špijunku'

Vijest o smrti glumca Richarda Chamberlaina danas je obišla svijet. Markantni glumac preminuo je u 91. godini nakon moždanog udara. S ovim poznatim licem radila je i naša glazbena diva Josipa Lisac koja se prisjetila tih uzbudljivih trenutaka. Upravo je u '80-ima imala priliku osjetiti čari filmske scene s tada velikom glumačkom zvijezdom, a naša Josipa nedavno je za Nacional pričala kako je uopće došlo do suradnje na filmu 'Wallenberg – A Hero’s Story'.

- Kroz '80-e godine sam imala i ta dva slatka filmska izleta. Gospodin Lustig me pozvao na audicije. Za ulogu u filmu 'Lost Hero' je bila velika borba a eto, ja sam bila izabrana. To je bila visokokvalitetna koprodukcija, i sjajni glumci, britanski glumac Ken Colley je bio šarmantan, fantastičan, samo što je tada Richard Chamberlain bio više u modi. Glumila sam mađarsku špijunku i ljubavnicu nacističkog generala, a kako se sve dešava po nekim barovima bila je jedna scena u kojoj u baru pjevam 'Stormy Weather' - rekla je tada.

Dok su snimali tu pjesmu u studiju, producentica filma ih je prekinula i rekla da 'imaju problem'. Karlo Metikoš ju je upitao kakav, a ona mu je rekla da je Josipa perfektna i njezin engleski izvanredan, ali da se radnja događa u Mađarskoj. Karlo je tada uključio sve mikrofone u studiju i pitao je 'može li to malo na mađarski?' pa je 'Stormy Weather' snimila s mađarskim akcentom.

Ujedno se prisjetila kako je Chamberlain bio 'izuzetno šarmantan'. Dodala je da ju je hvalio zbog načina na koji je otpjevala 'Stormy Weather', a pokojni naš Oscarovac Branko Lustig, koji je bio zaslužan za film, smatrao ju je 'idealnom za tu ulogu'.

Richard Chamberlain rođen je kao George Richard Chamberlain 31. ožujka 1934. u Los Angelesu, odrastao je u Beverly Hillsu. Njegova majka, Elsa, bila je glumica i pjevačica, no djetinjstvo mu je zasjenila očeva borba s alkoholizmom. Nakon završetka srednje škole Beverly Hills High, pohađao je Pomona College gdje je studirao slikarstvo i povijest umjetnosti, ali se uključio i u studentske dramske produkcije. Upravo je tamo, tijekom izvedbe drame Georgea Bernarda Shawa "Arms and the Man", doživio, kako je kasnije napisao u svojim memoarima "Shattered Love" (Slomljena ljubav) iz 2003., "prekretnicu koja mu je promijenila život", shvativši da bi gluma mogla biti njegov poziv.

Njegove glumačke snove privremeno je prekinuo poziv u američku vojsku tijekom Korejskog rata. Služio je dvije godine, dosegnuvši čin narednika, iskustvo koje je kasnije opisao kao "još jednu ulogu". Po povratku u Los Angeles, odlučio je slijediti glumačku karijeru, studirajući kod trenera Jeffa Coreya i suosnivajući kazališnu grupu Company of Angels. Počeo je dobivati gostujuće uloge u popularnim TV serijama poput "Alfred Hitchcock Presents" i "Gunsmoke".

Godine 1961. stigla je uloga koja će ga lansirati među zvijezde. Dobio je glavnu ulogu dr. Jamesa Kildarea u medicinskoj drami NBC-ja "Dr. Kildare". Serija je postigla ogroman uspjeh, prikazivala se do 1966., a Chamberlain je postao miljenik publike i tinejdžerski idol. Njegov izgled "američkog zeta" i ljubaznost donijeli su mu Zlatni globus 1963. godine. Paralelno je započeo i kratku pjevačku karijeru, snimivši nekoliko romantičnih balada, uključujući i vokalnu verziju teme iz serije.

Nakon završetka "Dr. Kildarea", Chamberlain se, željan ozbiljnijih uloga i bijega od statusa idola, preselio u Englesku. Ondje se posvetio kazalištu, studirao glumu i ostvario zapažene uloge. Posebno je hvaljen bio njegov nastup u naslovnoj ulozi "Hamleta" u Birmingham Repertory Theatreu 1970., čime je postao prvi Amerikanac nakon Johna Barrymorea koji je tumačio tu ulogu na britanskoj sceni. Kasnije je glumio i u Shakespeareovom "Richardu II." te drugim klasičnim i suvremenim dramama.

Povratkom u Sjedinjene Države, Chamberlain je pronašao novi medij za iskazivanje svog talenta – televizijske miniserije. Osamdesete godine prošlog stoljeća bile su njegovo zlatno doba. Godine 1980. briljirao je kao engleski navigator John Blackthorne u Japanu 17. stoljeća u epskoj miniseriji "Shogun", adaptaciji romana Jamesa Clavella. Serija je postigla nevjerojatnu gledanost i donijela mu još jedan Zlatni globus te nominaciju za Emmy.

Samo tri godine kasnije, 1983., uslijedio je još veći uspjeh s miniserijom "Ptice umiru pjevajući" ("The Thorn Birds"), prema romanu Colleen McCullough. Njegova uloga ambicioznog katoličkog svećenika Ralpha de Bricassarta, rastrganog između zavjeta i zabranjene ljubavi prema mladoj Meggie (Rachel Ward), prikovala je gledatelje uz ekrane. Serija, smatrana kontroverznom za svoje vrijeme, postala je jedna od najgledanijih u povijesti i donijela Chamberlainu treći Zlatni globus i još jednu nominaciju za Emmy.

Bio je i prvi glumac koji je utjelovio Jasona Bournea u TV adaptaciji romana Roberta Ludluma "Bourneov identitet" ("The Bourne Identity") 1988. godine. Iako je ostvario i zapažene filmske uloge, poput Aramisa u "Tri mušketira" (1973.) i nastavku "Četiri mušketira" (1974.), Lorda Byrona u "Lady Caroline Lamb" (1972.), Čajkovskog u "Ljubiteljima glazbe" (1971.) te uloge u filmovima "Petulia" (1968.), "Posljednji val" (1977.) i "Pakleni toranj" (1974.), televizija je ostala njegovo najuspješnije područje.

Veći dio svoje karijere Richard je proveo skrivajući svoju homoseksualnost, vjerujući da bi priznanje naštetilo njegovom imidžu romantičnog glavnog glumca. Tek 2003., u dobi od 69 godina, javno je progovorio o svojoj seksualnoj orijentaciji u autobiografiji "Shattered Love: A Memoir". Kako je sam rekao u intervjuu, "više nisam romantični glavni glumac, pa ne moram više njegovati taj javni imidž". Knjiga je otkrila i detalje o njegovom teškom odnosu s ocem alkoholičarom te njegovom duhovnom putu i potrazi za samoprihvaćanjem.

Od kasnih sedamdesetih bio je u dugogodišnjoj vezi s glumcem, piscem i producentom Martinom Rabbettom, s kojim je živio na Havajima od sredine osamdesetih. Rabbett je bio uz njega i u trenutku smrti.

I u kasnijim godinama Chamberlain je ostao aktivan. Nastupao je u kazalištu, uključujući broadwayske produkcije "My Fair Lady" i "Moje pjesme, moji snovi" te turneje s mjuziklima "Scrooge" i "Spamalot". Gostovao je u popularnim TV serijama poput "Will & Grace", "Kućanice" i "Nip/Tuck", a imao je i uloge u filmovima poput "Proglašavam vas Chuckom i Larryjem" (2007.) te u povratničkoj sezoni serije "Twin Peaks" (2017.). Osim glumom, bavio se i slikarstvom te je bio strastveni zagovornik zaštite okoliša, posebno se zalažući za očuvanje rijeke Tuolumne u Kaliforniji.