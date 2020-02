Badrić o susretu s poznatim pjevačem : 'Sreli smo se u butiku, a već iduće jutro došao je kod mene'

Za nešto više od tjedan dana Nina Badrić stat će pred publiku u zagrebačkoj Areni. Ususret koncertnog spektakla kojeg brojni obožavatelji željno iščekuju Nina je gostovala u HRT-ovoj emisiji 'Kod nas doma' u kojoj se prisjetila početka svoje karijere. Prisjetila se i pokojnog Dine Dvornika koji je, kako je istaknula, najzalužniji za njezin estradni uspjeh.

Naime, upravo joj je Dino najviše pomogao nakon što ju je u jednom ekskluzivnom zagrebačkom butiku u kojem je Nina radila čuo kako pjevuši. Dino je došao kupiti haljinu svojoj supruzi Danijeli ne sluteći da će u butiku sresti djevojku anđeoskog glasa.

- Čuo me je kako pjevušim, a onda mi je rekao da ugasim radio i ako tako dobro pjevam da me sutra vodi potpisati ugovor- ispričala je Nina i dodala kako je potom uglasila radio i zapjevala. -Nakon toga pitao me gdje živim - kazala je Nina koju je Dvornik već iduće jutro iznenadio nenadanim dolaskom.

- Sutra ujutro u 10 sati je Dino Dvornik, tada najslavniji pjevač u zemlji, došao po mene doma. Donio mi je čaj i pecivo i otišli smo u Croatiju Records - prisjetila se Badrić. Tijekom gostovanja kod Tončice Čeljuske istaknula je i kako je iznimno zahvalna Emiliji Kokić zbog dueta 'Ja sam vlak' koja ju je tada vinula u zvijezde.