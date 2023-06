Poznati glazbenik je hospitaliziran: Tjedan dana proveo je na respiratoru, a liječnici ne znaju što mu je

Glazbenik i pobjednik showa "America's got talent" Michael Grimm (44) hospitaliziran je i pod sedativima posljednjih tjedan dana nakon što se "borio sa zdravljem" posljednjih mjeseci u kroničnom nedostatku energije. Supruga Lucie Zolcerova-Grimm odvela ga je na hitnu pomoć prošli tjedan i od tada liječnici pokušavaju pronaći razlog njegovih simptoma. Do 6. lipnja bio je na respiratoru, no supruga je na Facebooku objavila u utorak da je sada stabilno i može samostalno disati.

"Na Dan sjećanja 31. svibnja pomalo ga je oduzelo. Izgledao je sve bolesnije", ispričala je supruga koja je otkrila da joj Michael nije mogao ni odgovoriti, hodati ili podići glavu, zbog čega ga je ona odmah odvela u bolnicu.

"Počeo je pričati besmislice i drhtati. Zbog sigurnosti njegovog zdravlja, morali su ga staviti na respirator i pod jakim sedativima, kako ne bi dobio moždani udar, kako ne bi pao", ispričala je u videu kojeg je podijelila s pratiteljima na Facebooku.

Iako su liječnici otkrili kako nije došlo do moždanog udara, rekla je da još uvijek ne znaju "što nije u redu".

"Dobra vijest je da su ga liječnici danas konačno uspjeli maknuti s respiratora. Samostalno diše, tako da mu je dobro... Još uvijek je pod sedativima, tako da ne dobije grčeve ili da ne padne zbog promjenjivog krvnog tlaka", dodala je.

Ispričala je još kako se ona trenutno osjeća "emocionalno i fizički iscrpljeno" nakon teškog tjedna i da Michael inače drži svoje zdravlje dalje od očiju javnosti, ali osjećala je da mora podijeliti novosti s njegovim obožavateljima koji su se pitali što se događa s glazbenikom nakon što je većina njegovih nastupa u lipnju otkazana.

VEZANI ČLANCI:

Nadalje, pojasnila je da će glazbenik trebati fizikalnu terapiju u svom oporavku i popravak glasnica jer je duže vrijeme prikovan za krevet. “To je proces iz dana u dan. On se popravlja, tako da je to dobro. Samo treba vremena", zaključila je supruga.

Inače, Michael Joseph Grimm američki je pjevač i tekstopisac i pobjednik pete sezone serije "America's Got Talent" 2010. godine. Za nagradu je dobio milijun dolara i priliku da pjeva na turneji showa, uključujući i nastup u Las Vegasu 8. listopada 2010.

U rujnu iste godine pojavio se u emisiji kod voditeljice Ellen DeGeneres i zaprosio svoju dugogodišnju djevojku, a sada suprugu Lucie.

VIDEO Nina Violić ispričala Ciganoviću je li ikada ulogu dobila preko kreveta i što misli o tome