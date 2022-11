Johnny Štulić protiv otvaranja Muzeja Novog vala: 'Zloćudna zloupotreba moga lika i stiha iz najnižih pobuda'

Glazbenik Branimir Johnny Štulić na Facebooku je komentirao otvaranje Muzeja Novog vala u Zagrebu i kazao kako on nije dao dozvolu da se tamo izlože neki njegovi predmeti.

- Povodom otvaranja "Muzeja Novog vala" primoran sam objasniti da izloženi ručnik i tenisice nisu moje već Pađenove pošto idu uz njegove zebraste špilhoznice u kojima je svirao na "Zadovoljštini". Moje su tri pedale koje su mi kod njega ostale i za koje nije imao odobrenje da ih daje kao što kaže, jer po običaju izvrće i laže.

A što se bunta tiče, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba je zadnja osoba da se u taj pojam ugrađuje, koliko je uostalom nakaradna i sama pomisao da Muzej (po sebi smetlište povijesti i odlagalište otpada) otvoren i odobren uz pomoć ustanovljenih krvopijskih strukovnih i inih udruženja – na otporu počiva. A za moj dijelak u tome, izjavljujem da je to zloćudna zloupotreba moga lika i stiha iz najnižih pobuda, i da mi se kao strancu koji nema ništa s vama, skinete s nježnika, napisao je Štulić u svom stilu i kombinaciji latinice i ćirilice.

Podsjetimo, Muzej Novog vala otvoren je u petak u Vlaškoj 67 u Zagrebu. Mjesto je to, rečeno je na otvorenju, gdje će se mnogi prisjetiti strasti i Poleta, vremena kada je Zagreb bio bliži no ikad Londonu, Berlinu i New Yorku i kada su svjetski mediji pisali o onome što se događa u Zagrebu, Rijeci, Beogradu, Ljubljani, Sarajevu...

Na otvaranju Muzeja Jurica Pađen kazao je kako je pitao Johnnyja za suglasnost da izloži njegove pedale i ručnik te da je on pristao.

Štulićeve memorabilije donirala je i kazališna redateljica i teatrologinja Snježana Banović.

- Radi se o Štulićevim stihovima pisanima rukom i to pripada u muzeju. Bolje da su tu nego negdje kod mene u ladici - ustvrdila je Banović, inače Štulićeva djevojke iz perioda Zvečke, a kojoj je glazbenik posvetio neke od svojih najljepših pjesama kao što su Usne vrele višnje i Volim te kad pričaš čiji je originalni rukom pisani tekst na papiru od Jugotona poklonila muzeju.

